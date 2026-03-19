Леся Никитюк впервые раскрыла, кто познакомил ее с возлюбленным-воином

15:16 19.03.2026 Чт
Никто не думал, что трагические события 2022 года потом приведут к судьбоносной встрече с Дмитрием Бабчуком
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (коллаж: РБК-Украина)

Телеведущая Леся Никитюк впервые рассказала об истории знакомства с будущим мужем - военным Дмитрием Бабчуком. Она назвала имя человека, который сыграл решающую роль в этой истории.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на анонс шоу "єПитання на Новому".

Кто "свел" Лесю Никитюк с любимым

По словам телеведущей, инициатором их встречи был Асан Исенаджиев - военный медик второго отдельного медицинского батальона 12 корпуса сухопутных сил, бывший военнопленный.

"Замечательный человек! Не побоюсь этого слова, мой друг. Это именно тот человек, который сыграл ключевую роль в становлении моей семейной жизни. Именно Асан познакомил меня с Дмитрием. Искренне радуюсь нашей встрече! Спасибо Асану, но больше всего его благодарит моя мама", - рассказала Леся Никитюк во время эфира шоу, представляя участников команд.

По словам ведущей, их общение с Асаном началось еще в 2022 году во время долгих дней обороны "Азовстали".

"Это был 2022 год. Те долгие-долгие дни, за которыми мы наблюдали, ждали, когда освободят "Азовсталь", верили. Там среди многих других наших защитников находился Асан. Я отреагировала и репостнула его сообщение-обращение к президенту Турции. И, собственно, так мы начали переписываться. Как могла, поддерживала его, говорила: "Все будет хорошо. Ты вернешься, вот увидишь! И я тебе еще свадьбу проведу". Он вернулся!" - отметила Леся.

По возвращении домой Асан Исенаджиев встретился со своим другом Дмитрием Бабчуком.

"Как-то мы с Димкой вышли на кофе. При встрече сказал ему, что мне надо жениться. Добавил, что у меня на свадьбе тамадой будет сама Леся Никитюк. А он спросил, действительно ли общаюсь с ней. На что я и показал переписку в телефоне. А Дима влюбился. Сказал: "Люблю - и все!". И тогда я позвонил Лесе и рассказал ей", - вспомнил военный.

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

В прошлом году 38-летняя Никитюк впервые стала мамой. Она до последнего скрывала тот факт, что беременна и никак не реагировала на слухи, которые периодически появлялись в СМИ.

Отцом ребенка является 29-летний Дмитрий Бабчук, который служит в Вооруженных Силах Украины. О романе пары стало известно осенью 2024 года.

В январе 2025 года Бабчук сделал ей предложение руки и сердца, на что телеведущая ответила согласием. Однако они до сих пор не оформили свои отношения.

В ноябре пара покрестила сына. Тогда же Никитюк и ее возлюбленный рассекретили имя сына. Мальчика назвали Оскар.

