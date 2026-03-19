Леся Нікітюк вперше розкрила, хто познайомив її з коханим-воїном

15:16 19.03.2026 Чт
Ніхто не думав, що трагічні події 2022 року потім призведуть до доленосної зустрічі з Дмитром Бабчуком
aimg Катерина Собкова
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (колаж: РБК-Україна)

Телеведуча Леся Нікітюк вперше розповіла про історію знайомства з майбутнім чоловіком - військовим Дмитром Бабчуком. Вона назвала ім'я людини, яка зіграла вирішальну роль у цій історії.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на анонс шоу "єПитання на Новому".

Більше цікавого: Леся Нікітюк показала 9-місячного сина: ви не повірите, що він зробив удома

Хто "звів" Лесю Нікітюк із коханим

За словами телеведучої, ініціатором їхньої зустрічі був Асан Ісенаджиєв - військовий медик другого окремого медичного батальйону 12 корпусу сухопутних сил, колишній військовополонений.

"Чудовий чоловік! Не побоюся цього слова, мій друг. Це саме та людина, яка відіграла ключову роль у становленні мого сімейного життя. Саме Асан познайомив мене з Дмитром. Щиро радію нашій зустрічі! Дякую Асану, та найбільше йому дякує моя мама", - розповіла Леся Нікітюк під час ефіру шоу, представляючи учасників команд.

За словами ведучої, їхнє спілкування з Асаном почалося ще у 2022 році під час довгих днів оборони "Азовсталі".

"Це був 2022 рік. Ті довгі-довгі дні, за якими ми спостерігали, чекали, коли звільнять "Азовсталь", вірили. Там серед багатьох інших наших захисників перебував Асан. Я відреагувала і репостнула його допис-звернення до президента Туреччини. І, власне, так ми почали переписуватись. Як могла, підтримувала його, казала: "Усе буде добре. Ти повернешся, от побачиш! І я тобі ще весілля проведу". Він повернувся!" - зазначила Леся.

Після повернення додому Асан Ісенаджиєв зустрівся зі своїм другом Дмитром Бабчуком.

"Якось ми з Дімкою вийшли на каву. При зустрічі сказав йому, що мені треба одружитися. Додав, що в мене на весіллі тамадою буде сама Леся Нікітюк. А він запитав, чи справді спілкуюся з нею. На що я і показав переписку в телефоні. А Діма закохався. Сказав: "Люблю - і все!". І тоді я зателефонував Лесі й розповів їй", - згадав військовий.

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук (скриншот)

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

В минулому році 38-річна Нікітюк вперше стала мамою. Вона до останнього приховувала той факт, що вагітна і ніяк не реагувала на чутки, які періодично з'являлися в ЗМІ.

Батьком дитини є 29-річний Дмитро Бабчук, який служить у Збройних Силах України. Про роман пари стало відомо восени 2024 року.

У січні 2025 року Бабчук зробив їй пропозицію руки та серця, на що телеведуча відповіла згодою. Однак вони досі не оформили свої стосунки.

У листопаді пара похрестила сина. Тоді ж Нікітюк та її коханий розсекретили ім'я сина. Хлопчика назвали Оскар.

Нікітюк з Бабчуком і сином (фото: instagram.com/special_my_profession)

Ще більше цікавого:

Леся Нікітюк похизувалася сюрпризом від коханого

Нікітюк розповіла про материнство та підготовку до весілля з нареченим-військовим

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО