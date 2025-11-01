ua en ru
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук окрестили сына и впервые раскрыли его имя (фото)

Суббота 01 ноября 2025 15:19
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук окрестили сына и впервые раскрыли его имя (фото) Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук с сыном (фото: instagram.com/special_my_profession)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В семье известной телеведущей Леси Никитюк произошло знаковое событие - вместе с любимым-военным Дмитрием Бабчуком она окрестила сына. Впервые стало известно и имя мальчика.

Каким было крещение и какое имя дали малышу, узнайте в материале РБК-Украина.

Как Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук окрестили сына

Военный опубликовал серию трогательных фото с крещения малыша, на которых позировал с телеведущей в Михайловском Златоверхом соборе.

Для особой церемонии они выбрали стильные наряды. Так, Леся надела длинное атласное платье светлого цвета, а Дмитрий лаконичный серый костюм.

"На днях в нашей семье состоялся светлый праздник. Мы окрестили нашего сына. Мы очень готовились к этому событию, потому что лично для меня это большое таинство и ответственность", - прокомментировала Леся в сториз.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук окрестили сына и впервые раскрыли его имя (фото)Никитюк покрестила сына (фото: instagram.com/special_my_profession)

Она также добавила, что в этот день должен был быть дождь, произошло чудо, которое добавило особой атмосферы празднику.

"Был максимально солнечный свет", - отметила она.

В какой атмосфере крестили сына ведущей "Хто зверху" (скриншоты)

Как Никитюк и Бабчук назвали сына

Долгое время пара интриговала публику, скрывая имя малыша. Впервые после рождения мальчика наконец-то стало известно, как родители назвали первенца. Здесь тоже не обошлось без присущих паре шуток.

Так, военный вспомнил семейную традицию называть детей только двумя именами - Михаил и Дмитрий. Однако в конце концов пара отошла от этого правила. Мальчику дали имя Оскар!

"До 7-го колена, всех мужчин в моей семье называли только двумя именами, Михаил и Дмитрий. Прадед - Михаил, Дед - Дмитрий, отец - Михаил, я - Дмитрий, соответственно сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака Бабчук Оскар Дмитриевич", - поделился он.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук окрестили сына и впервые раскрыли его имя (фото) Как Никитюк назвала сына (фото: instagram.com/special_my_profession)

Что известно об отношениях Леси и Дмитрия

Они впервые рассказали о своей любви осенью 2024 года. Тогда ведущая уже была в положении. 15 июня она впервые стала мамой.

Звезда до последнего скрывала беременность в тайне, искусно маскируя округлый животик за стильными нарядами.

В январе 2025 года 29-летний военнослужащий ВСУ сделал предложение возлюбленной. Пока неизвестно, заключили ли они уже официальный брак.

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Дмитрия Бабчука и Леси Никитюк.

