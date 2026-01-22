ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Бан продлен: Международная федерация хоккея проигнорировала рекомендации МОК по россиянам с белорусами

Четверг 22 января 2026 22:27
UA EN RU
Бан продлен: Международная федерация хоккея проигнорировала рекомендации МОК по россиянам с белорусами Россия и Беларусь остаются вне мирового хоккея (фото: iihf.com)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация хоккея (IIHF) оставила в силе санкции против сборных России и Беларуси на юношеском уровне, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Безопасность - ключевой аргумент

Во время заседания совета IIHF 22 января был рассмотрен статус российских и белорусских команд всех возрастных категорий относительно их участия в будущих турнирах под эгидой федерации.

Хотя МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси выступать на юношеском уровне под национальными флагами, в IIHF решили не менять действующий статус этих сборных. Главной причиной такого решения названы соображения безопасности для всех участников международных соревнований.

В федерации отметили, что возможность возвращения команд возрастной категории U-18 будет пересмотрена не ранее сезона-2027/28 и только при условии существенного улучшения ситуации с безопасностью.

Жесткая реакция европейских сборных

Как заявили в организации, Совет IIHF учел рекомендации МОК, однако пришел к выводу, что сейчас риски остаются слишком высокими. В случае уменьшения угроз в ближайшие месяцы федерация готова сотрудничать с национальными ассоциациями для потенциальной реинтеграции юношеских сборных России и Беларуси.

В то же время, по информации издания The Athletic, 13 членов совета IIHF выступили категорически против возвращения команд этих стран к международным соревнованиям на любом уровне.

В частности сборные Финляндии, Чехии и Швеции публично раскритиковали даже возможность смягчения санкций. Представители этих федераций заявили, что откажутся участвовать в турнирах, где будут играть команды России или Беларуси.

Санкции для взрослых сборных

IIHF также подтвердила сохранение полного запрета для национальных и клубных команд России и Беларуси на взрослом уровне.

В федерации отметили, что допуск этих команд к турнирам сейчас опасен из-за невозможности гарантировать надлежащий уровень безопасности для всех участников соревнований.

Таким образом представители стран-агрессорок не смогут выступать как минимум на чемпионатах мира 2026 и 2027 годов.

Ранее МОК принял решение о выступлении российских хоккеистов на Олимпиаде.

Также читайте, как россияне через суды пытаются вернуться в мировой биатлон.

