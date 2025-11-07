ua en ru
Сборная Украины с камбэком и разгромом оформила дебютную победу в новом хоккейном турнире

Пятница 07 ноября 2025 20:40
Сборная Украины с камбэком и разгромом оформила дебютную победу в новом хоккейном турнире Фото: Украина победила Румынию (ФХУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины провела второй поединок в рамках нового турнира - Европейского кубка наций. После поражения на старте от Литвы, "сине-желтые" встречались с командой Румынии.

О том, как прошел матч - рассказывает РБК-Украина.

Европейский кубок наций, группа D

Украина - Румыния - 4:1

Шайбы Украины: Пересунько-2, Захаров, Бородай

Перед игрой

"Сине-желтые" накануне неожиданно уступили хозяевам турнира - Литве (1:2). Это было неожиданно, еще и потому, что за день до официальной встречи подопечные Дмитрия Христича довольно легко разобрались с соперником в товарищеском матче (5:1).

Сборная Литвы будет соперником украинцев на чемпионате мира-2026 в Дивизионе 1А. В этом году балтийская сборная повысилась в классе и заменила на втором уровне мирового хоккея именно румын, которые последовали в обратном направлении - в Дивизион 1В.

Весной Украина и Румыния встречались на ЧМ и тогда наша команда без проблем разобралась с южными соседями - 4:0. Шайбами отметились Денискин (дважды), Лялька и Захаров.

Как прошел матч Кубка наций

Первый период прошел без заброшенных шайб, хотя обе команды создали достаточно возможностей. Украинцы несколько раз опасно атаковали ворота соперника, но и румыны имели свои моменты - однажды нашу команду спасла штанга после розыгрыша большинства.

В середине второго периода румынская сборная воспользовалась ошибкой украинцев во время смены состава и реализовала выход два в одного. Игра нашей команды в это время выглядела несколько медленной и без искры, поэтому пропущенный гол выглядел закономерным.

Впрочем, в конце периода украинцам удалось сравнять счет - точным броском отметился Виктор Захаров.

После перерыва "сине-желтые" значительно прибавили в скорости и агрессии. Уже в начале третьего периода Украина реализовала большинство - шайбу в ворота румын отправил Александр Пересунько.

Вскоре Денис Бородай реализовал выход один на один, удвоив преимущество. А ближе к завершению игры Пересунько оформил дубль, точно пробив в пустые ворота соперника.

Итоги и планы сборной

В итоге сборная Украины завершила первый тур Кубка наций с поражением от Литвы (1:2) и победой над Румынией (4:1). Отметим, что команда играла в обновленном, частично экспериментальном составе - тренерский штаб проверял ближайший резерв и молодых игроков.

Следующее окно соревнований состоится в декабре. Тогда украинцы снова встретятся с Литвой и Румынией, а также проведут матч против Испании.

Ранее мы рассказали, как сыграл чемпион Украины в хоккейном Континентальном кубке.

Также сообщили, что вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве.

