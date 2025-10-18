ua en ru
Чемпион Украины сокрушил соперника и вышел в лидеры в хоккейном Континентальном кубке

Суббота 18 октября 2025 18:42
UA EN RU
Чемпион Украины сокрушил соперника и вышел в лидеры в хоккейном Континентальном кубке Фото: "Кременчуг" одержал уверенную победу (ХК "Кременчуг")
Автор: Андрей Костенко

Чемпион Украины по хоккею - "Кременчуг" одержал вторую победу подряд в розыгрыше Континентального кубка. Наша команда разгромила сербскую "Црвену Звезду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Хоккей. Континентальный кубок, 1-й раунд, 2-й тур

"Кременчуг" (Украина) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 12:0

Шайбы: Брага, Середницкий - по 3, Попережай, Лялька - по 2, Абаджян, Панков

Перед игрой

В первом туре чемпионы Украины одолели венгерскую "Академию Будапешт" (3:2). А в другом матче группы хозяева турнира - румынский клуб "Георгени" разгромно победил "Црвену Звезду" (13:0).

Таким образом украинский клуб занимал в таблице второе место, уступая румынам по разнице шайб. Стало также очевидным, что 12-кратный чемпион Сербии выглядит в квартете явным аутсайдером.

Как прошел матч

В игре с "Црвеной Звездой" украинцы открыли счет уже на пятой минуте, а к концу первого периода сделали счет 4:0.

В каждом последующем периоде хоккеисты "Кременчуга" снова забросили по четыре шайбы, поэтому окончательный результат - 12:0 в их пользу.

В поединке зафиксированы два хет-трика: они на счету Владислава Браги и Богдана Середницкого. А Дмитрий Попережай и Виталий Лялька оформили дубли.

Турнирная ситуация

После двух побед "Кременчуг" возглавил группу B с шестью очками (разница шайб - 15:2).

Румынский "Георгени" имеет три очка после одной игры и сегодня встретится с "Академией Будапешт".

Если хозяева не потеряют очки, судьба первого места и единственной путевки в следующий раунд определится в очном противостоянии "Георгени" - "Кременчуг". Оно состоится в воскресенье, 19 октября и начнется в 19:00.

Ранее мы писали, что хоккейная сборная Украины примет участие в новом турнире - Кубке европейских наций.

Также сообщили, что вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве.

