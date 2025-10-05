Украина сыграет в новом Кубке Европы наций: известны соперники и формат турнира

Сборная Украины по хоккею примет участие в первом розыгрыше Кубка европейских наций - нового соревнования под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации хоккея.

Новый формат и стратегическая цель IIHF

Кубок европейских наций является частью инициативы IIHF ICE26 и должен стать постоянным турниром для ведущих и растущих сборных континента. Первый сезон состоится во время традиционных международных окон в ноябре, декабре и феврале.

Участие в турнире примут 18 сборных: Германия, Словакия, Латвия, Норвегия, Дания, Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Словения, Великобритания, Италия, Нидерланды, Литва, Эстония, Испания, Румыния и Украина.

Президент IIHF Люк Тардиф назвал запуск турнира "большим шагом для европейского хоккея", который позволит создать устойчивую систему развития и соревновательной стабильности между чемпионатами мира.

Украина сыграет против Румынии, Литвы, Испании, Польши и Словении

По предварительной информации, украинская сборная выступит в трех этапах турнира:

Ноябрь: Румыния, Украина, Литва

Румыния, Украина, Литва Декабрь: Румыния, Украина, Литва, Испания

Румыния, Украина, Литва, Испания Февраль: Словения, Великобритания, Польша, Украина

Пока IIHF не сообщила, на каких аренах состоятся матчи. Из-за войны Украина не сможет принимать поединки на своей территории.