ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина сыграет в новом Кубке Европы наций: известны соперники и формат турнира

Воскресенье 05 октября 2025 22:45
UA EN RU
Украина сыграет в новом Кубке Европы наций: известны соперники и формат турнира Сборная Украины по хоккею выступит в Кубке Европы наций (фото: fhu.com.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по хоккею примет участие в первом розыгрыше Кубка европейских наций - нового соревнования под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Международной федерации хоккея.

Новый формат и стратегическая цель IIHF

Кубок европейских наций является частью инициативы IIHF ICE26 и должен стать постоянным турниром для ведущих и растущих сборных континента. Первый сезон состоится во время традиционных международных окон в ноябре, декабре и феврале.

Участие в турнире примут 18 сборных: Германия, Словакия, Латвия, Норвегия, Дания, Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Словения, Великобритания, Италия, Нидерланды, Литва, Эстония, Испания, Румыния и Украина.

Президент IIHF Люк Тардиф назвал запуск турнира "большим шагом для европейского хоккея", который позволит создать устойчивую систему развития и соревновательной стабильности между чемпионатами мира.

Украина сыграет против Румынии, Литвы, Испании, Польши и Словении

По предварительной информации, украинская сборная выступит в трех этапах турнира:

  • Ноябрь: Румыния, Украина, Литва
  • Декабрь: Румыния, Украина, Литва, Испания
  • Февраль: Словения, Великобритания, Польша, Украина

Пока IIHF не сообщила, на каких аренах состоятся матчи. Из-за войны Украина не сможет принимать поединки на своей территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хоккей
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии