Костюк не удержала преимущество и вылетела с WTA 1000 в Ухане: Мухова снова сильнее

Победный старт и драматическая развязка

Костюк уверенно начала матч, воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче и выиграла первый сет 6:2. Во второй партии Мухова быстро переломила ход встречи, сделав ряд удачных брейков, и сравняла счет в сетах.

В решающем сете чешка повела 5:2, однако Марта сумела сократить отставание до 4:5 и даже отыграла три матчпойнта. Однако четвертая попытка соперницы оказалась результативной - Мухова одержала победу в трех сетах.

Детали встречи

Костюк оформила один эйс, допустила 10 двойных ошибок и трижды брала подачу соперницы. Мухова не выполнила ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки, но реализовала четыре брейка.

Для украинки этот вылет стал худшим результатом в карьере на турнирах серии WTA 1000 в Ухане. В 2024 году она дошла здесь до третьего круга.

Турнир без украинок во втором круге

Костюк была одной из двух представительниц Украины в основной сетке соревнований. В свою очередь, Даяна Ястремская - не смогла завершить свой матч против немки Лауры Зигемунд.

Таким образом, после первого круга украинки завершили выступления в одиночном разряде.

Несмотря на поражение, Марта продолжит выступление в парном турнире вместе с сербкой Ольгой Данилович. Их соперницами станут шестой сеяный дуэт из Китая Го Ханьюй и россиянка Александра Панова.