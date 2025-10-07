RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Костюк не удержала преимущество и вылетела с WTA 1000 в Ухане: Мухова снова сильнее

Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступление на престижном турнире WTA 1000 в китайском Ухане, уступив в первом круге чешке Каролине Муховой. Поединок длился более двух с половиной часов и завершился со счетом 6:2, 2:6, 4:6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Победный старт и драматическая развязка

Костюк уверенно начала матч, воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче и выиграла первый сет 6:2. Во второй партии Мухова быстро переломила ход встречи, сделав ряд удачных брейков, и сравняла счет в сетах.

В решающем сете чешка повела 5:2, однако Марта сумела сократить отставание до 4:5 и даже отыграла три матчпойнта. Однако четвертая попытка соперницы оказалась результативной - Мухова одержала победу в трех сетах.

Детали встречи

Костюк оформила один эйс, допустила 10 двойных ошибок и трижды брала подачу соперницы. Мухова не выполнила ни одного эйса, совершила четыре двойные ошибки, но реализовала четыре брейка.

Для украинки этот вылет стал худшим результатом в карьере на турнирах серии WTA 1000 в Ухане. В 2024 году она дошла здесь до третьего круга.

Турнир без украинок во втором круге

Костюк была одной из двух представительниц Украины в основной сетке соревнований. В свою очередь, Даяна Ястремская - не смогла завершить свой матч против немки Лауры Зигемунд.

Таким образом, после первого круга украинки завершили выступления в одиночном разряде.

Несмотря на поражение, Марта продолжит выступление в парном турнире вместе с сербкой Ольгой Данилович. Их соперницами станут шестой сеяный дуэт из Китая Го Ханьюй и россиянка Александра Панова.

Также Людмила Киченок в паре с австралийкой Эллен Перес успешно стартовали, одолев пятый сеяный дуэт Эйша Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды).

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Кроме того, смотрите, какие позиции занимают украинки в обновленном рейтинге WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисМарта Костюк