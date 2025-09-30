ua en ru
Конфликт между Джоан Роулинг и Эммой Уотсон разразился с новой силой: что стало причиной

Вторник 30 сентября 2025 11:20
Джоан Роулинг и Эмма Уотсон (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Давний спор между автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и исполнительницей роли Гермионы Эммой Уотсон снова вышел в публичное пространство и превратился в настоящий скандал.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

Попытка примирения со стороны Эммы Уотсон

В разговоре в подкасте Джея Шетти Emma Watson призналась, что несмотря на разногласия во взглядах, она до сих пор ценит свой опыт сотрудничества с писательницей.

"Я никогда не поверю, что одно отрицает другое. Я могу хранить и лелеять свой опыт с этим человеком, даже если мы по-разному смотрим на вещи. Мое самое глубокое желание - чтобы те, кто не соглашается со мной, все же любили меня, и чтобы я могла любить их", - пояснила актриса в подкасте.

Уотсон подчеркнула, что открыта к диалогу с Роулинг и "полностью верит" в возможность взаимопонимания.

Жесткая реакция Джоан Роулинг

Впрочем, попытка "протянуть оливковую ветвь" не увенчалась успехом. Сначала писательница выложила пародийное видео, которое высмеивало интервью актрисы, а затем опубликовала длинное сообщение на X.

"Эмма имеет полное право не соглашаться со мной, но я имею такое же право, и я наконец решила им воспользоваться", - написала она.

Джоан назвала Уотсон "необразованной", подчеркнув, что актриса "никогда не знала, что значит нуждаться в отдельных пространствах для женщин", таких как приюты или больницы.

Кроме того, Роулинг вспомнила, что после церемонии BAFTA-2022, когда Уотсон публично заявила, что "здесь за всех ведьм" (намек на трансгендерных женщин), актриса приватно прислала ей извинения.

"Эмма публично подлила масла в огонь, а потом считала, что одна строчка сочувствия в записке сможет убедить меня в ее доброте", - отметила автор.

Предыстория конфликта

Спор между ними берет начало в 2020 году, когда Роулинг начала открыто критиковать идеологию гендерной идентичности.

Уотсон тогда заявила, что поддерживает трансгендерное сообщество. Подобную позицию высказали и коллеги по "Гарри Поттеру" - Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт.

"Трансгендерные женщины - это женщины. Мне жаль, если чьи-то впечатления от книг были испорчены этими словами", - написал в открытом письме Рэдклифф.

"Я твердо поддерживаю трансгендерное сообщество. Мы все имеем право жить без осуждения", - подчеркнул Гринт в 2020-м.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Jay Shetty Podcast, соцсеть Джоан Роулинг в X.

