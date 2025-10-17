ua en ru
Когда Роналду забьет 1000-й гол: эксперты рассчитали дату

Пятница 17 октября 2025 12:41
Когда Роналду забьет 1000-й гол: эксперты рассчитали дату Фото: Криштиану Роналду не устает забивать (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Легендарный Криштиану Роналду приближается к исторической отметке в 1000 забитых мячей. Аналитики подсчитали, когда именно португалец может достичь этого уникального рекорда.

О результатах исследования рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Роналду снова переписал историю

В матче отбора на ЧМ-2026 против Венгрии (2:2) 40-летний нападающий оформил дубль. Эти голы сделали его лучшим бомбардиром в истории отборочных матчей чемпионатов мира.

Теперь у него 41 гол в 51 поединке. Ранее рекорд принадлежал Карлосу Руису из Гватемалы (39), а Лионель Месси идет третьим (36).

948 голов - не предел

Всего же на данный момент Роналду имеет 948 голов в карьере:

  • 805 - на клубном уровне (в 1068 матчах),
  • 143 - за сборную Португалии (в 225 играх).

Несмотря на солидный возраст, он продолжает забивать впечатляющими темпами. В составе "Аль-Наср" в Саудовской Аравии Роналду отметился 104 голами в 117 матчах за четыре сезона. Только в 2025 году он уже имеет 32 гола за клуб и сборную.

С 2010 года португалец в среднем забивает более 50 мячей в год, а самым результативным для него стал 2013-й - 69 голов.

Когда ждать 1000-й?

По подсчетам аналитиков, если Роналду сохранит текущий темп, то свой 1000-й гол он может забить в октябре 2026 года.

К тому времени он, вероятно, продолжит выступать за "Аль-Наср" и сборную Португалии, которая близка к выходу на ЧМ-2026.

Как он забивает

Роналду демонстрирует уникальную универсальность:

  • 608 голов - правой ногой,
  • 181 - левой,
  • 157 - головой.

Кроме того, он реализовал 178 пенальти и 64 прямых штрафных удара, а еще 135 раз поражал ворота издали.

Больше всего мячей португалец забил в Ла Лиге (311) за девять сезонов в составе "Реала". Он остается лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (140 голов) и имеет 103 гола за два периода в "Манчестер Юнайтед".

Его любимые соперники

Среди клубов чаще всего страдали испанские команды - особенно "Севилья" (27 голов в 18 матчах). Далее - "Атлетико" (25) и "Барселона" (20).

В Англии больше всего пострадал "Тоттенхэм" (14 голов в 20 играх), а среди сборных - Люксембург (11 голов в 11-ти матчах).

Ранее мы рассказали, как Роналду стал "финансовым королем" футбола.

Также читайте, как Лунин и звезды "Реала" получили новенькие BMW.

