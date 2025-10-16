Как Роналду стал "финансовым королем" футбола: рейтинг самых богатых футболистов Forbes

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира в 2025 году по версии журнала Forbes.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Роналду опередил Месси вдвое

Американское издание сообщает, что Роналду получил 230 миллионов долларов по контракту с "Аль-Насром", еще 50 миллионов от рекламы и бизнес-активностей вне поля. Таким образом, его годовой доход составил 280 миллионов долларов.

Для сравнения, его давний соперник Лионель Месси заработал 130 миллионов, хотя доход аргентинца вне футбольного поля (70 млн) превысил показатель Роналду.

АПЛ представлена лишь двумя футболистами

В топ-10 рейтинга Forbes попали только два игрока английской Премьер-Лиги - форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд (5 место, 80 млн) и вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах (7 место, 55 млн).

Также в список ворвался юный талант "Барселоны" Ламин Ямал с заработком 43 миллиона.

Рейтинг Forbes: топ-10 футболистов мира 2025 года

Криштиану Роналду ("Аль-Наср") - 280 млн (230+50) Лионель Месси ("Интер Майами") - 130 млн (60+70) Карим Бензема ("Аль-Иттихад") - 104 млн (100+4) Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид") - 95 млн (70+25) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 80 млн (60+20) Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид") - 60 млн (40+20) Мохаммед Салах ("Ливерпуль") - 55 млн (35+20) Садио Мане ("Аль-Наср") - 54 млн (50+4) Джуд Беллингем ("Реал Мадрид") - 44 млн (29+15) Ламин Ямал ("Барселона") - 43 млн (33+10)

Как Forbes оценивал заработки

Forbes учитывал доходы футболистов от базовых зарплат, бонусов, а также сделок о правах на изображения, связанных с клубами. Доход вне поля включает рекламу, лицензирование, участие в мероприятиях и бизнес-активы игрока.

Напомним, что накануне Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных циклов чемпионата мира, оформив дубль в матче против Венгрии.