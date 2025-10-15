ua en ru
Роналду снова вошел в историю: португалец побил рекорд, который казался вечным

Среда 15 октября 2025 10:56
Роналду снова вошел в историю: португалец побил рекорд, который казался вечным Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд в футболе, став самым результативным игроком в матчах квалификаций чемпионатов мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Рекордный дубль

В поединке отбора на ЧМ-2026 против сборной Венгрии форвард национальной команды Португалии оформил дубль, доведя свой показатель забитых мячей в квалификации до 41.

До этого Роналду делил первое место с легендарным Карлосом Руисом из Гватемалы, на счету которого было 39 голов.

Первый гол Криштиану забил в начале второго тайма, а вскоре удвоил преимущество команды. Однако сохранить победу Португалии не удалось - венгры сравняли счет на 90+1-й минуте, и матч завершился с результатом 2:2

Кто еще в топе лучших бомбардиров отборов

Благодаря своему достижению 39-летний португалец возглавил рейтинг самых результативных игроков в отборах к чемпионатам мира:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) - 41 гол (51 матч, 2006-до сих пор)
  2. Карлос Руис (Гватемала) - 39 (47 матчей, 2002-2018)
  3. Лионель Месси (Аргентина) - 36 (72 матча, 2006-до сих пор)
  4. Али Даеи (Иран) - 35 (51 матч, 1994-2006)
  5. Роберт Левандовски (Польша) - 33 (42 матча, 2010-до сих пор)

Всего в футболке сборной Португалии Роналду имеет уже 143 гола, что делает его самым результативным игроком в истории национальных сборных.

Англия первой вышла на ЧМ-2026

В то же время в квалификации отличился и Гарри Кейн, который оформил дубль в матче Англия - Латвия.

Благодаря этому англичанин поднялся на 17-е место в историческом рейтинге бомбардиров квалификации с 23 голами в 20 матчах, а его команда досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2026 года после разгрома Латвии со счетом 5:0.

Что дальше

Следующий матч Португалия проведет 13 ноября против Ирландии. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что определились все обладатели прямой путевки на ЧМ-2026 от Африки и Азии.

Также читайте, сколько очков надо добыть сборной Украины для выхода на ЧМ-2026.

