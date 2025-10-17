Лунин и звезды "Реала" получили новенькие BMW: какие модели выбрали Мбаппе, Винисиус и другие (фото и видео)
Футболисты мадридского "Реала" получили новые автомобили от официального партнера клуба - компании BMW.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.
Автомобильные вкусы "сливочных"
Компания BMW уже четвертый год подряд является официальным партнером "Реала". Все игроки команды получили возможность самостоятельно выбрать модель авто.
Большинство игроков отдали предпочтение электрическим моделям BMW i7, iX или гибридным XM. Однако украинский вратарь Андрей Лунин стал единственным, кто выбрал неэлектрический вариант - мощный BMW M5 в темно-зеленом цвете.
Андрей Лунин (фото: instagram.com/realmadrid)
Выбор Лунина
Гибридная спортивная модель BMW M5 имеет комбинированную мощность 727 л.с. и разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Под капотом - 4,4-литровый V8 битурбо (585 л.с.) в паре с электромотором на 197 л.с.
Авто оснащено восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с полным приводом. Аккумулятор емкостью 22,1 кВт-ч (18,6 кВт-ч полезной) позволяет преодолевать до 69 км в полностью электрическом режиме.
Стоимость BMW M5 стартует от 164,5 тыс. евро за версию седан и 167,1 тыс. евро за версию туринг.
Кто какую модель выбрал
Машины предоставлены в аренду на один год и будут в пользовании футболистов в течение сезона.
Выбор футболистов "Реала":
- Хаби Алонсо: BMW i7
- Куртуа: BMW XM
- Карвахаль: BMW i7 M70
- Милитао: BMW i7 xDrive 60
- Алаба: BMW i7 xDrive 60
- Беллингем: BMW XM
- Камавинга: BMW iX 60
- Винисиус: BMW i7 xDrive 60
- Вальверде: BMW XM
- Эндрик: BMW i7 xDrive 60
- Мбаппе: BMW i7 xDrive 60
- Родриго: BMW XM
- Трент: BMW iX 60
- Лунин: BMW M5
- Чуамени: BMW XM
- Гюлер: BMW i7 xDrive 60
- Гонсало: BMW i5 M60
- Асенсио: BMW i7 M70
- Каррерас: BMW i7 60
- Себальйос: BMW XM
- Фран Гарсия: BMW XM
- Браим: BMW XM
- Рюдигер: BMW i7 xDrive 60
- Менди: BMW XM
- Гейсен: BMW XM
- Мастантουоно: BMW i4 M60
Килиан Мбаппе (фото: instagram.com/realmadrid)
