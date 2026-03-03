Клопотенко накормит ВСУ: шеф-повар поможет создать новое меню для бойцов

В Украине запускают масштабную реформу питания ВСУ, к которой присоединился шеф-повар Евгений Клопотенко. Ресторатор поможет изменить рацион бойцов и научить поваров готовить по новым стандартам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Агентства оборонных закупок ДОТ.

Стандарты питания в армии: все о новой реформе

Директор Агентства оборонных закупок Министерства обороны Украины Арсен Жумадилов и председатель правления ОО "Культ Фуд" Евгений Клопотенко официально подписали Меморандум о сотрудничестве для улучшения качества и питательной ценности пищи в армии.

Новый проект "Готовим к бою" направлен на то, чтобы превратить армейское питание в эффективный инструмент восстановления и боевой способности, ведь еда для военных - это не только калории, но и концентрация и выносливость.

Сотрудничество предусматривает адаптацию гражданских кулинарных практик к сложным полевым условиям, регулярное обучение персонала и постоянную обратную связь с подразделениями непосредственно на фронте.

Клопотенко берется за реформу питания в армии (фото: facebook.com/yevhen.klopotenko)

Одной из главных проблем нынешней системы является то, что большинство военных поваров не имеют профильного образования, а четко выписанных алгоритмов их работы до сих пор не существовало.

Даже при условии своевременной доставки качественных продуктов результат приготовления часто зависит от личного опыта человека или имеющегося оборудования.

"Тема питания в армии сложнее, чем кажется извне. Подразделения сталкиваются с рядом практических трудностей, которые непосредственно влияют на то, что оказывается в тарелке бойцов", - отметил военнослужащий 1-го отдельного центра СБС Олег Кравчук.

По его словам, один из главных вызовов - это то, что большинство военных поваров не имеет профильного образования или опыта работы, а четко выписанных алгоритмов их работы не существует.

"В таких условиях даже лучшее желание повара не всегда гарантирует стабильный результат. Поэтому для нас важно иметь единые технологические решения, которые работают независимо от опыта человека или конкретной кухни", - сказал Кравчук.

Сборник рецептов и видеоуроки: как будет работать реформа

Ключевым продуктом реформы станет создание практического сборника рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях.

Эта книга поможет систематизировать опыт и сделать рацион бойцов сбалансированным и разнообразным независимо от внешних обстоятельств.

Кроме печатных материалов, команда "Культ Фуд" планирует проводить практические занятия для поваров и записать серию учебных видеорецептов.

Такой подход должен доказать, что сильная армия базируется не только на оружии, но и на качественной поддержке каждого защитника, усиливая обороноспособность страны на всех уровнях.

Что говорит Клопотенко об инициативе

На своей Facebook-странице шеф-повар отметил, что цель сотрудничества - не создавать систему с нуля, а "помочь собрать и систематизировать опыт".

"Различные подразделения и профильные государственные агентства уже внедряют полезные наработки на местах, поэтому цель сотрудничества - не "изобретать велосипед", а консолидировать лучшие практики и сделать их доступными шире", - отметил Евгений.

"Верю, что вместе мы сможем привлечь к процессу как можно больше профессионалов. Потому что те, кто защищают страну, заслуживают вкусную еду", - добавил он.

Кроме того, команда проекта объявила сбор опыта: профессионалов, которые имеют наработки по организации питания в армии, призывают делиться ими через специальную Google-форму.