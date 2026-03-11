"Меня не каждый потянет". Цибульская призналась, как делит расходы с мужем

Оля Цибульская откровенно рассказала о финансовых правилах в своей семье. Она призналась, что не зависит от доходов мужа.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артистки YouTube-проекту "33 вопроса".

Что сказала Цибульская о доходах в семье

Они с любимым не обсуждают, кто и сколько зарабатывает. Приблизительную сумму дохода певица назвать не смогла, но дала понять, что муж зарабатывает немало.

"Ну, я дорогая женщина, на меня надо зарабатывать. Меня не каждый потянет. Я думаю, если ему хватает на меня, то немало, но я никогда не меряюсь деньгами и до конца не говорю, сколько зарабатываю, чтобы не раздражать", - рассказала она.

В то же время артистка раскрыла, чем занимается муж, который избегает публичности.

"Молочным бизнесом", - призналась она.

Оля Цибульская с мужем и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)

Семейный бюджет, по словам певицы, распределяется по одному правилу.

"Его деньги - это семейные, а мои - это мои", - сказала она.

По словам Цибульской, собственные доходы она вкладывает в себя и бизнес, а также тратит на подарки.

"Мне хватает на косметологов, хотюльки, а семейные расходы - это расходы мужа. Он закрывает полностью жилье и т.д." - поделилась она.

А вот откладывать деньги звезде непросто, ведь при необходимости она готова потратить их на творчество.

"Подушка - это когда ты знаешь, что ты эти деньги не возьмешь. А я знаю, что если у меня в Октябрьском концерт в марте и мне надо, то я возьму, достану и потрачу и не буду жалеть. На творчество никогда не жалко", - поделилась она.



Что известно о браке Цибульской

Артистка уже более 26 лет счастлива вместе с Сергеем Грисюком, от которого воспитывает сына Нестора. Пара поженилась в 2015 году.

Долгое время звезда не показывала мужа. Он не любит публичность и предпочитает держаться в стороне от внимания.

Она впервые раскрыла лицо любимого в начале полномасштабного вторжения, в частности чтобы развеять все слухи вокруг личной жизни.

"Меня уже задолбали эти сплетни о том, что мой сын похож на Дзидзьо, что я разбила какую-то семью. Говорю: "Я тебя очень прошу, давай один раз". Мы, говорю, с людьми прячемся в одних и тех же укрытиях. Тебя уже и так все видели", - объяснила Оля.

Цибульская с семьей (фото: instagram.com/cybulskaya)