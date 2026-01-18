ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кит Урбан закрутил новый роман после развода с Николь Кидман: кто его вероятная возлюбленная

Воскресенье 18 января 2026 17:00
UA EN RU
Кит Урбан закрутил новый роман после развода с Николь Кидман: кто его вероятная возлюбленная Кит Урбан переехал к 26-летней возлюбленной после развода с Николь Кидман (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Пока Николь Кидман постепенно приходит в себя после разрыва и все чаще появляется на публике вместе с дочками, в сети ходят слухи, что ее бывший муж Кит Урбан уже сделал шаг дальше - и, вероятно, переезжает к новой возлюбленной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщают источники, развод пары официально завершился 6 января.

Он прошел достаточно быстро и без громких судебных скандалов: якобы ни одна из сторон не требовала алиментов, а финансовые вопросы раздела имущества решают по взаимной договоренности.

Однако, несмотря на внешнюю сдержанность, окружение намекает, что эмоционально эта история далась обоим непросто.

На фоне этих событий, в СМИ и фанатских кругах активно обсуждают возможную новую возлюбленную Урбана.

"Я слышал, что у него кто-то есть, именно поэтому девушки публично поддерживают маму. Люди думают, что Кит и его новая пассия даже живут вместе. Девочки-подростки очень любят своих пап, так что точно есть причина, почему они больше благосклонны к маме сейчас", - сказал инсайдер.

Чаще всего упоминается имя молодой белокурой кантри-певицы Карли Скотт Коллинз, которая в последнее время стала заметной фигурой на музыкальной сцене Нэшвилла.

Кит Урбан закрутил новый роман после развода с Николь Кидман: кто его вероятная возлюбленнаяКарли Скотт Коллинз (фото: instagram.com/karleyscottcollins)

По слухам, именно она могла сблизиться с Китом во время совместных концертных пересечений, ведь они вместе работали в рамках больших гастролей, а также сотрудничали в рамках его тура, где Карли выступала на разогреве.

"Все уверены", что 58-летний Урбан имеет отношения с кем-то новым, и что эти отношения "серьезные" - спекуляции относительно нынешней девушки Урбана сосредоточены на 26-летней звезде кантри Карли Скотт Коллинз", - говорится в издании.

Кит Урбан закрутил новый роман после развода с Николь Кидман: кто его вероятная возлюбленнаяКарли Скотт Коллинз (фото: instagram.com/karleyscottcollins)

При этом пока что нет официальных подтверждений, что между ними действительно роман.

Однако внимание публики подогревают факты, что они часто появлялись в одной профессиональной среде в очень "символический" период - еще до того, как развод Кидман и Урбана стал публичным.

Кит Урбан закрутил новый роман после развода с Николь Кидман: кто его вероятная возлюбленнаяКарли Скотт Коллинз и Кит Урбан (фото: instagram.com/karleyscottcollins)

Дополнительно интерес вызывает и разница в возрасте: Карле 25 лет, и она примерно на 35 лет моложе музыканта.

Тем временем сама Николь Кидман, судя по последним появлениям, делает ставку на семью.

После праздников в Австралии актриса вернулась в Нэшвил вместе с дочерьми и выглядела заметно спокойнее, чем несколькими месяцами ранее.

Инсайдеры предполагают, что девочки сознательно держатся рядом с мамой и демонстрируют поддержку, ведь новости о возможных новых отношениях отца могли стать для них дополнительным ударом.

Кит Урбан закрутил новый роман после развода с Николь Кидман: кто его вероятная возлюбленнаяНиколь Кидман и Кит Урбан (фото: Getty Images)

Сам Урбан также, похоже, не планирует менять жизнь кардинально и продолжает активно работать в Нэшвилле.

По словам источников, он купил и ремонтирует музыкальную студию на легендарном Music Row, а параллельно якобы записывает новый альбом.

И пока Кидман строит новую реальность вместе с дочерьми, все больше людей в шоу-бизнесе убеждены: Кит Урбан уже движется дальше - и, возможно, не один.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Николь Кидман Отношения Звёзды
Новости
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото
Возле ЗАЭС продолжается ремонт линии электропередач: МАГАТЭ обнародовало фото
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа