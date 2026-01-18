Кіт Урбан закрутив новий роман після розлучення з Ніколь Кідман: хто його ймовірна кохана

Поки Ніколь Кідман поступово оговтується після розриву та дедалі частіше з’являється на публіці разом із доньками, у мережі ширяться чутки, що її колишній чоловік Кіт Урбан уже зробив крок далі - і, ймовірно, переїжджає до нової коханої.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Як повідомляють джерела, розлучення пари офіційно завершилося 6 січня.

Воно пройшло досить швидко та без гучних судових скандалів: нібито жодна зі сторін не вимагала аліментів, а фінансові питання поділу майна вирішують за взаємною домовленістю.

Однак, попри зовнішню стриманість, оточення натякає, що емоційно ця історія далась обом непросто.

На тлі цих подій, у ЗМІ та фанатських колах активно обговорюють можливу нову кохану Урбана.

"Я чув, що у нього хтось є, саме тому дівчата публічно підтримують маму. Люди думають, що Кіт і його нова пасія навіть живуть разом. Дівчата-підлітки дуже люблять своїх татів, тож точно є причина, чому вони більше прихильні до мами зараз", - сказав інсайдер.

Найчастіше згадується ім’я молодої білявої кантрі-співачки Карлі Скотт Коллінз, яка останнім часом стала помітною фігурою на музичній сцені Нешвілла.

Карлі Скотт Коллінз (фото: instagram.com/karleyscottcollins)

За чутками, саме вона могла зблизитися з Кітом під час спільних концертних перетинів, адже вони разом працювали в межах великих гастролей, а також співпрацювали у рамках його туру, де Карлі виступала на розігріві.

"Всі впевнені", що 58-річний Урбан має стосунки з кимось новим, і що ці стосунки "серйозні" - спекуляції щодо нинішньої дівчини Урбана зосереджені на 26-річній зірці кантрі Карлі Скотт Коллінз", - йдеться у виданні.

Карлі Скотт Коллінз (фото: instagram.com/karleyscottcollins​​​​​​​)

При цьому поки що немає офіційних підтверджень, що між ними справді роман.

Однак увагу публіки підігрівають факти, що вони часто з’являлися в одному професійному середовищі в дуже "символічний" період - ще до того, як розлучення Кідман і Урбана стало публічним.

Карлі Скотт Коллінз і Кіт Урбан (фото: instagram.com/karleyscottcollins​​​​​​​)

Додатково інтерес викликає й різниця у віці: Карлі 25 років, і вона приблизно на 35 років молодша за музиканта.

Тим часом сама Ніколь Кідман, судячи з останніх появ, робить ставку на сім’ю.

Після свят в Австралії акторка повернулася до Нешвіла разом із доньками та виглядала помітно спокійнішою, ніж кількома місяцями раніше.

Інсайдери припускають, що дівчата свідомо тримаються поруч із мамою та демонструють підтримку, адже новини про можливі нові стосунки батька могли стати для них додатковим ударом.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан (фото: Getty Images)

Сам Урбан також, схоже, не планує змінювати життя кардинально та продовжує активно працювати в Нешвіллі.

За словами джерел, він купив і ремонтує музичну студію на легендарному Music Row, а паралельно нібито записує новий альбом.

І поки Кідман будує нову реальність разом із доньками, все більше людей у шоу-бізнесі переконані: Кіт Урбан уже рухається далі - і, можливо, не сам.