Киркоров похвастался причастностью к победе Болгарии на "Евровидении": что заявил путинист

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну РФ против Украины, заявил, что имел отношение к подготовке Болгарии к "Евровидению-2026". Именно эта страна в этом году победила в гранд-финале конкурса .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артиста российской телеведущей Яне Чуриковой.

По словам Киркорова, его команда якобы помогала продвигать певицу Dara перед "Евровидением" и работала над ее номером.

Певец заявил, что не смог отказаться от возможности снова быть причастным к выступлению под флагом Болгарии, которую назвал своей "маленькой родиной".

По его словам, к нему якобы обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать страну на конкурсе.

"Я не мог себе отказать в таком удовольствии. И хотя мое появление на самом конкурсе, пожалуй, вызвало бы нездоровый интерес и на конкурсе, и в нашей стране, меня могли бы неправильно понять. Хотя музыка не имеет границ и не должна иметь отношения к политике", - заявил путинист.

Киркоров утверждает, что его физическое присутствие на конкурсе не было нужно.

Зато, по его словам, он вместе с командой выбрал певицу и начал готовить ее к национальному отбору.

В конце концов Dara прошла отбор и представила Болгарию на "Евровидении".

Артист также рассказал о подготовке к конкурсу и отмечал популярность болгарской представительницы в соцсетях.

Кроме того, Киркоров вспомнил о якобы "любви" Болгарии к России.

"Как бы там ни было, Болгария наша 16 республика была. Болгары очень любят русских и скучают по России. Но, опять же, музыка не имеет границ. И для меня работа с Болгарией в этом году - это вопрос чести, достоинства и памяти о моем отце, который был связан с Болгарией. Я просто должен был это сделать", - выдал пропагандист.

На победу Болгарии также отреагировал российский певец Сергей Лазарев.

В сторис он поздравил команду победительницы и вспомнил композитора Димитриса Контопулоса, который ранее работал и над его конкурсными песнями.

"На "Евровидении 2026" победила Болгария, и песня, написанная композитором Димитрисом Контополусом, автором моей "You Are The only one is" и "Scream". Так же, с певицей работала Dream Team не без участия Филиппа. Мои поздравления! lam Sooooo Happy and Proud for you! Ты заслужила это!" - написал Лазарев.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Филипп Киркоров выбрал сторону страны-агрессора и поддержал войну.

Также он неоднократно появлялся на мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины.

Своим участием в таких событиях артист фактически способствовал легитимизации оккупации и распространению российской пропаганды.

В 2025 году СБУ сообщила Киркорову о подозрении из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.