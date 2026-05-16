"Я горю, а ты - лжец!" Участница из Германии взбудоражила "Евровидение"

Финал "Евровидения-2026" запомнился не только эпатажными шоу и экспериментальными номерами, но и мощными поп-выступлениями. Одним из таких стала заявка Германии, которую в этом году представляла Sarah Engels (Сара Энгельс) с песней "Fire".

РБК-Украина рассказывает, чем запомнилось выступление Германии и что известно об артистке, которая много лет остается большой звездой в своей стране.

Каким было выступление Sarah Engels

Представительница Германия сделала ставку на масштабное поп-шоу с большим количеством света, дыма и "огненной" сценографии. Номер был построен вокруг темы внутренней силы, возрождения и борьбы с токсичными отношениями.

"Я пылаю, а ты - лжец!" - говорилось в ее песне.

Во время выступления сцена постепенно "вспыхивала" красными и оранжевыми цветами, а кульминацией стали мощные световые эффекты и финальный припев, который артистка исполнила на фоне огненных визуалов.

Песня "Fire" сочетает современный танцевальный поп с драматическим эмоциональным припевом.

По словам певицы, трек рассказывает о моменте, когда человек перестает молчать, находит внутреннюю силу и больше не позволяет собой манипулировать.

Выступление Сары Энгельс

Что известно о представительнице Германии

Sarah Engels родилась в Кельне и стала известной еще в 2011 году после участия в шоу "Deutschland sucht den Superstar". Тогда она заняла второе место, а ее дебютный сингл "Call My Name" быстро попал на вершину немецких чартов.

За годы карьеры певица выпустила шесть студийных альбомов, участвовала в популярных телешоу, работала ведущей и актрисой. Также артистка побеждала в "The Masked Singer", "Dancing on Ice" и кулинарном шоу "Das große Promibacken".

Кроме музыки, Sarah активно занимается благотворительностью. Певица создала собственную инициативу Starke Mädchen, которая поддерживает молодых девушек и помогает им бороться с неуверенностью в себе.

Интересно, что в национальном отборе Германии участвовала и Руслана. Украинская певица была среди членов международного жюри, которое выбирало суперфиналистов немецкого шоу.

Сама Sarah Engels ранее называла участие в "Евровидении" одной из самых больших возможностей в своей карьере. Перед конкурсом артистка признавалась, что хочет не просто представить Германию, но и вдохновить женщин "не бояться снова найти свой внутренний огонь".

