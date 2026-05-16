"Слава Украине!" LELÉKA довела до мурашек выступлением в финале "Евровидения" (видео)
Представительница Украины на "Евровидении-2026" поразила атмосферным выступлением в финале. LELÉKA вышла на сцену под номером 7 с композицией "Ridnym", которая соединила современное звучание с глубокими этническими мотивами.
Каким было выступление LELÉKA в гранд-финале, узнайте в материале РБК-Украина.
Что известно о выступлении Украины в финале
LELÉKA вышла на сцену с песней, которая рассказывает о внутренней опоре, силе духа, возвращении к корням и способности возрождаться несмотря на потери и испытания.
Композиция звучит на двух языках - английском и украинском. В основе лежит символическая игра слов - "виш'ю" (вышивать) и "wish you" (желаю тебе).
"Виш'ю, виш'ю
Виш'ю нову долю
Виш'ю, виш'ю рідним
Найріднішим", - поет она.
После победы в национальном отборе певица вместе с командой обновила конкурсную версию трека, усилив ее звучанием бандуры в исполнении Ярослава Джуся.
Претерпела изменения и постановка выступления. Над ней работали режиссер Илья Дуцик и хореограф Галина Пех.
Украина в финале "Евровидения-2026" (скриншот)
Каким было выступление LELÉKA
Сначала артистка двигалась по подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, играющему на бандуре. Затем она продолжила исполнять песню уже в разных световых гаммах.
Постановка была построена на смене оттенков, которые добавляют звучанию композиции эффектности и драматизма. Так, темные цвета менялись на насыщенные огненно-оранжевые тона, а затем - на холодный, ярко-голубой свет.
В этом сиянии LELÉKA вытянула "самую длинную ноту" - мгновение, которое заставило затаить дыхание. В конце выступления она неожиданно воскликнула со сцены в Вене "Слава Украине!"
May 16, 2026
Символический образ LELÉKA
Особое внимание привлек наряд артистки, который был вдохновлен образом птицы. Над его созданием работали дизайнеры Лилия Литковская и Маргарита Шекель.
Центральным элементом костюма стал корсет с подвижными полосками черного и белого цветов, как будто имитирующие крылья аиста.
Завершающим акцентом - прическа с фактурными волнами. Не менее активно обсуждают макияж артистки, главной изюминкой которого стала "аистовая стрелка".
Выступление LELÉKA стало одним из самых атмосферных номеров вечера, в котором визуальная постановка и символизм соединились с трогательным исполнением песни.
Напомним, сначала представительнице Украины прогнозировали место в топ-10 на "Евровидении-2026". Впоследствии оценки изменились - сейчас ей пророчат 14 место в конкурсе, но все еще может измениться после финального голосования.
Каким было выступление представительницы Украины, смотрите в видео.
Еще больше интересного:
Россия может вернуться на "Евровидение"