"Слава Украине!" LELÉKA довела до мурашек выступлением в финале "Евровидения" (видео)

Представительница Украины на "Евровидении-2026" поразила атмосферным выступлением в финале. LELÉKA вышла на сцену под номером 7 с композицией "Ridnym", которая соединила современное звучание с глубокими этническими мотивами.

Что известно о выступлении Украины в финале

LELÉKA вышла на сцену с песней, которая рассказывает о внутренней опоре, силе духа, возвращении к корням и способности возрождаться несмотря на потери и испытания.

Композиция звучит на двух языках - английском и украинском. В основе лежит символическая игра слов - "виш'ю" (вышивать) и "wish you" (желаю тебе).

"Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим", - поет она.

После победы в национальном отборе певица вместе с командой обновила конкурсную версию трека, усилив ее звучанием бандуры в исполнении Ярослава Джуся.

Претерпела изменения и постановка выступления. Над ней работали режиссер Илья Дуцик и хореограф Галина Пех.

Каким было выступление LELÉKA

Сначала артистка двигалась по подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, играющему на бандуре. Затем она продолжила исполнять песню уже в разных световых гаммах.

Постановка была построена на смене оттенков, которые добавляют звучанию композиции эффектности и драматизма. Так, темные цвета менялись на насыщенные огненно-оранжевые тона, а затем - на холодный, ярко-голубой свет.

В этом сиянии LELÉKA вытянула "самую длинную ноту" - мгновение, которое заставило затаить дыхание. В конце выступления она неожиданно воскликнула со сцены в Вене "Слава Украине!"



Символический образ LELÉKA

Особое внимание привлек наряд артистки, который был вдохновлен образом птицы. Над его созданием работали дизайнеры Лилия Литковская и Маргарита Шекель.

Центральным элементом костюма стал корсет с подвижными полосками черного и белого цветов, как будто имитирующие крылья аиста.

Завершающим акцентом - прическа с фактурными волнами. Не менее активно обсуждают макияж артистки, главной изюминкой которого стала "аистовая стрелка".



Выступление LELÉKA стало одним из самых атмосферных номеров вечера, в котором визуальная постановка и символизм соединились с трогательным исполнением песни.

Напомним, сначала представительнице Украины прогнозировали место в топ-10 на "Евровидении-2026". Впоследствии оценки изменились - сейчас ей пророчат 14 место в конкурсе, но все еще может измениться после финального голосования.

