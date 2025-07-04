Сестры Кардашьян раскрыли новые подробности о своих косметических операциях

Жизнь сестер Кардашьян, вероятно, одинаково вызывает как любовь, так и ненависть во всем мире. Они имеют миллионы подписчиков благодаря тому, кем они являются, каким образом жизни живут, каких процедур придерживаются и как ведут себя в повседневной жизни.

Какие именно процедуры для красоты делают Кайли и Хлои, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca .

Сестры Кардашьян о своих операциях

Благодаря своим профилям в социальных сетях, Кардашьяны в течение более 10 лет делились многими деталями о макияже, брендах, которые они используют, и других бьюти-аксессуарах, но никогда, до сих пор, не делились подробностями о своих косметических операциях.

Теперь самая младшая из сестер, Кайли Дженнер, удивила своих подписчиков в TikTok, рассказав о своих грудных имплантах.

"445 куб. см, умеренный профиль. Наполовину под мышцей! Силикон! Пластический хирург Гарт Фишер! Надеюсь, это поможет," - таким было сообщение, которое она написала, пытаясь урегулировать дискуссию, возникшую в социальной сети.

Другой сюрприз произошел, когда Хлои подтвердила, каким процедурам она подвергалась.

"Вот список того, что я делала. Я всегда была очень честной в этом отношении, так что вот: операция на носу, лазерная эпиляция линии роста волос и по всему телу, ботокс и скульптурирование там, где мне удаляли опухоль на щеке, лазер Soft Wave для подтяжки кожи, филлеры в прошлом, но никаких в последние годы (я слышала, что они никогда не исчезают, поэтому уверена, что они все еще там", - рассказала она.

Хлои Кардашьян (фото: wikipedia.org)

"Я сбросила 80 фунтов (почти 40 килограммов) в течение лет (это было медленно, но стабильно), коллагеновые нити под подбородком и шеей, процедуры для лица со спермой лосося/регулярные процедуры для лица, пептиды, витамины и ежедневный уход за кожей", - далее поделилась она.