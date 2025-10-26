ua en ru
Вс, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые подтвердили свой роман (видео)

Воскресенье 26 октября 2025 17:49
UA EN RU
Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые подтвердили свой роман (видео) Кэти Перри и Джастин Трюдо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

41-летняя певица Кэти Перри и 53-летний бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые появились на публике вместе, подтвердив слухи о своем романе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

По данным издания, влюбленные посетили известное парижское кабаре Crazy Horse, где праздновали день рождения исполнительницы хита Dark Horse.

После спектакля папарацци зафиксировали, как Перри и Трюдо выходят из здания, держась за руки и улыбаясь друг другу.

Для вечера во французской столице Кэти выбрала яркое красное платье, тогда как Трюдо отдал предпочтение сдержанному черному образу.

Слухи о романе

Говорить об отношениях Перри и Трюдо начали еще летом, когда их впервые заметили на свидании в Монреале.

Позже, в сентябре, их сфотографировали на яхте возле Санта-Барбары - тогда пара не скрывала нежности, обнимаясь и целуясь.

На тот момент Кэти уже была свободна: в июне певица разошлась со своим бывшим женихом Орландо Блумом.

Трюдо же в 2023 году официально развелся со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака.

Инсайдеры People утверждают, что инициатором романа стал именно политик.

"Он даже прилетел в Калифорнию, чтобы увидеться с ней во время перерыва в туре. У них легко устанавливается связь. Она считает его привлекательным. Он очень уважительно к ней относится", - сообщил источник издания.

Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые подтвердили свой роман (видео)Джастин Трюдо (фото: Getty Images)

Сейчас певица активно гастролирует с туром Lifetimes Tour, посвященным ее новому альбому 143.

Она уже выступила в Мексике, США, Канаде и Австралии, а сейчас продолжает мировое турне.

Интересно, что именно на одном из ее концертов в Монреале Трюдо впервые появился среди зрителей - тогда билеты на выступление были полностью распроданы.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Джастин Трюдо Звёзды
Новости
В сети показали, как РФ окружила Москву уровнями ПВО (фото)
В сети показали, как РФ окружила Москву уровнями ПВО (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию