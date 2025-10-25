37-летняя Татьяна Песик о том, почему не вышла замуж: "Была зациклена на этом"

Юмористка Татьяна Песик, известная как звезда проектов "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Країна У" и "Танька і Володька", откровенно высказалась о личной жизни. Артистка отметила, что раньше мечтала о браке, но сейчас изменила свое мнение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Песик рассказала в Stories на своей странице в Instagram .

Почему звезда "Країни У" не вышла замуж

Так, фаны спросили у Татьяны, не думала ли она о создании семьи. Поклонников юмористки интересует, почему звезда не завела семью.

Оказалось, такие мысли были и у самой Песик. Но она не находила того мужчину, с которым бы хотелось думать о совместном будущем.

"Раньше думала, была прям зациклена на этом, но чем больше ты

хочешь - тем больше это не происходит. Мне не удавалось строить отношения с мужчинами, не из-за того что с ними что-то не так, а со мной. Все, что я транслировала, их пугало, и я притягивала таких, с которыми я должна была научиться выбирать себя, и не быть мамой или спасительницей", - призналась Татьяна.

Почему Песик не вышла замуж (скриншот)

Сейчас же артистка честно говорит, что не планирует искать отношения просто чтобы они были. Песик понимает, кого хочет видеть рядом с собой. И поэтому Татьяна "отпустила ситацию".

"Это все было для того, чтобы я выросла. И я не хочу отношений ради отношений. Я хочу, чтобы мы вместе смотрели в одном направлении, и у нас были одинаковые ценности. Я теперь знаю: всему свое время, кому-то суждено выйти замуж в 20, кому-то в 30, а кому-то в 50", - пояснила Песик.

"Надо относиться с пониманием к такому, каждому человеку в этом мире хочется найти своего человека", - резюмировала она.