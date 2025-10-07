Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя год после расставания (фото)

Спустя год после расставания бывшие голливудские супруги - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - снова появились вместе на публике. Они встретились на премьере нового мюзикла "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке, где певица исполнила главную роль, а ее экс-супруг выступил продюсером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People .

Неожиданное воссоединение

56-летняя Джей Ло поразила зрителей эффектным скульптурным платьем из коллекции Harris Reed Spring 2026, в то время как 53-летний Аффлек неожиданно присоединился к событию, чтобы поддержать бывшую жену.

На фото с красной дорожки пара выглядела спокойно и даже тепло общалась.

Аффлек активно взаимодействовал с прессой, рассказывая о производстве фильма через свою компанию Artist Equity, основанную совместно с Мэттом Дэймоном.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Во время своего выступления на сцене актриса поблагодарила бывшего мужа за поддержку в создании фильма.

"Большое спасибо всем, кто был здесь сегодня вечером. Спасибо, Бене, этот фильм не был бы снят без тебя и без Artist Equity", - заявила певица перед публикой.

Звезда также поделилась, что именно этот сценарий стал для нее вдохновением и шансом вернуться к большим киноролям.

"Я прочитала сценарий, если вы знаете, я лежала в постели и была просто ошеломлена. Я просто думала: "Неужели это может происходить прямо сейчас? Я пою, танцую, играю. Я становлюсь кинозвездой Голливуда старого времени", - рассказала исполнительница.

Несмотря на развод в 2024 году, Джей Ло неоднократно признавала важность роли Аффлека в своей карьере.

"Если бы не Бен, фильм бы не сняли. И я всегда буду отдавать ему эту заслугу", - отметила певица в интервью для TODAY.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Она также добавила, что жизненные изменения - это часть пути, и главное уметь принимать их без боли.

"Бывает, надо просто двигаться дальше", - сказала Дженнифер, комментируя разрыв.

Звезда призналась, что работа над "Поцелуем Женщины-паука" стала для нее своеобразной терапией после сложного периода.

"Это смешно - фильм о побеге от реальности, но именно он помог мне пережить тяжелый период. Искусство спасает нас в самые темные моменты жизни", - сказала она.

В интервью для CBS News Sunday Morning актриса добавила, что этот проект позволил ей обрести внутреннее равновесие.

"Это было действительно трудное время. Я была счастлива на площадке, но возвращалась домой и думала: как мне с этим смириться?" - призналась Лопес.

Что известно о фильме "Поцелуй Женщины-паука"

Новый "Поцелуй Женщины-паука" - это переосмысление культового бродвейского мюзикла Кандера, Эбба и Терренса МакНелли. Режиссером выступил Билл Кондон ("Чикаго"), а партнерами Лопес стали Диего Луна и Тонатиу.

Премьера уже получила положительные отзывы на кинофестивале Sundance 2025.

Все о романе Лопес и Аффлека

Роман Джей Ло и Аффлека начался еще в 2002 году - пара познакомилась на съемках фильма Gigli и быстро стала любимцами Голливуда.

После разрыва помолвки в 2004-м они создали собственные семьи, но через 17 лет - в 2021-м - снова сошлись.

В 2022 году состоялась их свадьба в Лас-Вегасе, а позже - роскошная церемония в Джорджии.

Но уже в 2024 году супруги объявили о разводе из-за "непримиримых разногласий".

Несмотря на это, их последнее совместное фото с премьеры доказывает: теплые отношения остались.