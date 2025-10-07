ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя год после расставания (фото)

Вторник 07 октября 2025 10:49
UA EN RU
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя год после расставания (фото) Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Спустя год после расставания бывшие голливудские супруги - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - снова появились вместе на публике. Они встретились на премьере нового мюзикла "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке, где певица исполнила главную роль, а ее экс-супруг выступил продюсером.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Неожиданное воссоединение

56-летняя Джей Ло поразила зрителей эффектным скульптурным платьем из коллекции Harris Reed Spring 2026, в то время как 53-летний Аффлек неожиданно присоединился к событию, чтобы поддержать бывшую жену.

На фото с красной дорожки пара выглядела спокойно и даже тепло общалась.

Аффлек активно взаимодействовал с прессой, рассказывая о производстве фильма через свою компанию Artist Equity, основанную совместно с Мэттом Дэймоном.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя год после расставания (фото)Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Во время своего выступления на сцене актриса поблагодарила бывшего мужа за поддержку в создании фильма.

"Большое спасибо всем, кто был здесь сегодня вечером. Спасибо, Бене, этот фильм не был бы снят без тебя и без Artist Equity", - заявила певица перед публикой.

Звезда также поделилась, что именно этот сценарий стал для нее вдохновением и шансом вернуться к большим киноролям.

"Я прочитала сценарий, если вы знаете, я лежала в постели и была просто ошеломлена. Я просто думала: "Неужели это может происходить прямо сейчас? Я пою, танцую, играю. Я становлюсь кинозвездой Голливуда старого времени", - рассказала исполнительница.

Несмотря на развод в 2024 году, Джей Ло неоднократно признавала важность роли Аффлека в своей карьере.

"Если бы не Бен, фильм бы не сняли. И я всегда буду отдавать ему эту заслугу", - отметила певица в интервью для TODAY.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились спустя год после расставания (фото)Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Она также добавила, что жизненные изменения - это часть пути, и главное уметь принимать их без боли.

"Бывает, надо просто двигаться дальше", - сказала Дженнифер, комментируя разрыв.

Звезда призналась, что работа над "Поцелуем Женщины-паука" стала для нее своеобразной терапией после сложного периода.

"Это смешно - фильм о побеге от реальности, но именно он помог мне пережить тяжелый период. Искусство спасает нас в самые темные моменты жизни", - сказала она.

В интервью для CBS News Sunday Morning актриса добавила, что этот проект позволил ей обрести внутреннее равновесие.

"Это было действительно трудное время. Я была счастлива на площадке, но возвращалась домой и думала: как мне с этим смириться?" - призналась Лопес.

Что известно о фильме "Поцелуй Женщины-паука"

Новый "Поцелуй Женщины-паука" - это переосмысление культового бродвейского мюзикла Кандера, Эбба и Терренса МакНелли. Режиссером выступил Билл Кондон ("Чикаго"), а партнерами Лопес стали Диего Луна и Тонатиу.

Премьера уже получила положительные отзывы на кинофестивале Sundance 2025.

Все о романе Лопес и Аффлека

Роман Джей Ло и Аффлека начался еще в 2002 году - пара познакомилась на съемках фильма Gigli и быстро стала любимцами Голливуда.

После разрыва помолвки в 2004-м они создали собственные семьи, но через 17 лет - в 2021-м - снова сошлись.

В 2022 году состоялась их свадьба в Лас-Вегасе, а позже - роскошная церемония в Джорджии.

Но уже в 2024 году супруги объявили о разводе из-за "непримиримых разногласий".

Несмотря на это, их последнее совместное фото с премьеры доказывает: теплые отношения остались.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звёзды
Новости
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии