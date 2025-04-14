Кэти Перри побывала в космосе: все подробности уникального полета (фото, видео)

14 апреля в Техасе успешно приземлилась капсула ракеты New Shepard, которая совершила суборбитальный коммерческий полет с шестью космическими туристками на борту. Среди пассажирок находилась и известная певица Кэти Перри.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Guardian , которое вело прямую трансляцию события.

Вместе с Кэти Перри в суборбитальный полет отправились еще пятеро женщин. В экипаж вошли бывшая сотрудница NASA Аиша Боу, специалистка по биоастронавтике Аманда Нгуен, журналистки Гейл Кинг и Лорен Санчес, а также продюсер фильмов Кэрианн Флинн.

На этот раз мужчин на борту не было - миссия стала первым чисто женским космическим полетом со времен Валентины Терешковой, которая самостоятельно отправилась в космос в 1963 году.

Шестеро участниц стартовали с площадки компании Blue Origin, расположенной в 30 милях к северу от Ван Хорна в Техасе. Их ожидал 11-минутный полет к границе космоса и обратно.

Этот полет стал историческим еще и потому, что впервые женщины отправились в космос с макияжем и прическами.

Перед запуском участницы миссии приняли участие в фотосессии для модного глянца. Специально для путешествия были созданы индивидуальные голубые костюмы, которые разработала Лорен Санчес.

Она подчеркнула: хочет "привнести немного остроты в космос". Одежда создана с учетом удобства для женщин. Лорен Санчес (скріншот)

"Я не испытывала подобного волнения с момента родов", - поделилась своими эмоциями перед полетом Гейл Кинг.

Поднимаясь в капсулу, каждая из женщин звонила в колокольчик. На борту они пристегнулись ремнями безопасности.

Основатель компании Blue Origin Джеф Безос обратился к экипажу словами: "Вас ждет самый глубокий в жизни опыт". К своей возлюбленной он обратился отдельно: "Когда вернешься, не могу дождаться, чтобы услышать, как это изменило тебя. Я люблю вас всех. Дай Бог!".

Кэти Перри еще до старта сообщила, что собирается петь во время путешествия. Запуск состоялся в 16:33 по киевскому времени. Капсула достигла высоты 80 тысяч футов и перешла на сверхзвуковую скорость. Кэти Перри побывала в космосе (фото: Getty Images)

Примерно через шесть минут ракета начала возвращаться обратно. В момент, когда открылись парашюты, женщины не сдержали эмоций - они закричали.

Зрители встретили посадку аплодисментами. Все участницы чувствовали себя хорошо после возвращения на Землю. Кэти Перри побывала в космосе (фото: Getty Images)

Кэти Перри, как только ступив на поверхность, начала целовать раскаленный песок.

После приземления Аманда Нгуен выступила с речью.

"Ни одна мечта не бывает слишком безумной. Это был самый невероятный опыт в моей жизни - оказаться там, увидеть такую необъятную темноту в космосе и посмотреть на нашу планету сверху", - сказала она.

Кэти Перри побывала в космосе (скриншот)

"Я хочу, чтобы каждый смог почувствовать такое, и что она никогда не забудет этот день", - добавила Хейл Кинг.

Во время возвращения Кэти Перри спела "What a Wonderful World".