После громкого развода: Хью Джекман очаровал нежностью с новой возлюбленной (видео)

Звезда "Людей Икс" Хью Джекман больше не скрывает изменения в личной жизни. На этот раз он появился на красной дорожке Gotham Film Awards в сопровождении любимой, актрисы Саттон Фостер.

Каким был новый выход влюбленных, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Хью Джекман и Саттон Фостер очаровали нежностью

Пара попала в объективы фотокамер на красной дорожке Gotham Film Awards, где Джекман присутствовал как звезда фильма "Song Sung Blue".

Он нежно держал Фостер за руку и обнимал ее, не скрывая чувств. Актер был в классическом смокинге, а его возлюбленная - в блестящем черном платье с тонкими бретелями.

"Саттон ждала внутри с подругой около 30 минут, пока Хью фотографировался с Кейт Хадсон на красной дорожке. Когда он зашел, они буквально светились от любви", - поделился инсайдер.

Хью Джекман и Саттон Фостер (фото: Getty Images)

Еще больше сеть умилило видео, на котором легендарный Россомаха нежно касался руки Фостер во время разговора. Звезды больше не прячутся от публики, что радует сердца их фанов.

Примечательно, что этот выход состоялся через несколько дней после того, как Хью заявил официально об отношениях с Фостер в Instagram.

Он опубликовал фото и короткое видео с совместного выступления актрисы в Нью-Йорке.

Джекман показал любимую в Instagram (фото: instagram.com/thehughjackman)

Пара подтвердила свой роман в начале года, а в октябре они впервые появились вместе на красной дорожке премьеры "Song Sung Blue".

Что известно о разводе актера и новых отношениях

Новый роман Джекмана начался после развода с Деборрой-Ли Фарнесс, с которой актер был 27 лет.

Пара объявила о расставании в сентябре 2023 года, а уже в октябре стало известно об официальном разводе.

В медиа предполагали, что именно Саттон могла стать одной из причин многолетнего брака актера.