ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Украинская модель стала лицом бренда Кайли Дженнер (фото)

Среда 29 октября 2025 11:14
UA EN RU
Украинская модель стала лицом бренда Кайли Дженнер (фото) Вера Бошкова (фото: instagram.com/vira.bosh)
Автор: Иванна Пашкевич

22-летняя украинская модель Вера Бошкова стала новым лицом модного бренда KHY, который основала американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост девушки в Threads.

Украинка стала лицом бренда Кайли Дженнер

Вера опубликовала в соцсетях кадры со съемки новой коллекции и поделилась впечатлениями.

"Не думала, что мой первый тредс будет таким, но... Кайли Дженнер выложила сторис со мной. Да, это я - та самая украинка для кампании бренда KHY", - написала модель.

Вера Бошкова (фото: threads.com/@vira.bosh)

К слову, Бошковой - 22 года, она родом из города Измаил Одесской области и учится в Одесском национальном морском университете.

Ее карьера в модельном бизнесе началась еще в 14 лет - юную Веру заметил скаут в соцсетях.

С тех пор она успела поработать на модельных рынках Кореи и Японии, а в 2020 году даже закрывала показ Prada.

Также украинка выходила на подиумы для таких мировых брендов, как Elie Saab, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior и Burberry, а в сентябре 2021 года появилась на обложке украинского Vogue.

Вера Бошкова (фото: instagram.com/vira.bosh)

Бренд KHY Кайли Дженнер создала в 2023 году вместе с мамой Крис Дженнер и дизайнерами Эммой и Йенсом Гредом.

Марка объединяет разных креаторов и дизайнеров, а концепция коллекций - это сочетание минимализма, универсальности и стиля самой Кайли.

По словам знаменитости, одежда KHY вдохновлена ее собственным гардеробом и ежедневными настроениями.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Кайли Дженнер Звёзды
Новости
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине