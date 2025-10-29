Украинская модель стала лицом бренда Кайли Дженнер (фото)
22-летняя украинская модель Вера Бошкова стала новым лицом модного бренда KHY, который основала американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост девушки в Threads.
Украинка стала лицом бренда Кайли Дженнер
Вера опубликовала в соцсетях кадры со съемки новой коллекции и поделилась впечатлениями.
"Не думала, что мой первый тредс будет таким, но... Кайли Дженнер выложила сторис со мной. Да, это я - та самая украинка для кампании бренда KHY", - написала модель.
Вера Бошкова (фото: threads.com/@vira.bosh)
К слову, Бошковой - 22 года, она родом из города Измаил Одесской области и учится в Одесском национальном морском университете.
Ее карьера в модельном бизнесе началась еще в 14 лет - юную Веру заметил скаут в соцсетях.
С тех пор она успела поработать на модельных рынках Кореи и Японии, а в 2020 году даже закрывала показ Prada.
Также украинка выходила на подиумы для таких мировых брендов, как Elie Saab, Dolce & Gabbana, Chanel, Dior и Burberry, а в сентябре 2021 года появилась на обложке украинского Vogue.
Вера Бошкова (фото: instagram.com/vira.bosh)
Бренд KHY Кайли Дженнер создала в 2023 году вместе с мамой Крис Дженнер и дизайнерами Эммой и Йенсом Гредом.
Марка объединяет разных креаторов и дизайнеров, а концепция коллекций - это сочетание минимализма, универсальности и стиля самой Кайли.
По словам знаменитости, одежда KHY вдохновлена ее собственным гардеробом и ежедневными настроениями.
Вас может заинтересовать:
- Манекенщик с Херсонщины вошел в топ-50 моделей мира
- Назван самый дорогой бренд мира
- Известный бренд распрощался с Каменских