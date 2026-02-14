Идеальная стрельба Джимы на Олимпиаде-2026: какое место заняла украинка

На Олимпийских играх в Италии разыграли медали в женском спринте. Норвежка Марен Киркейде совершила невероятный рывок на последнем круге, вырвав "золото", а Юлия Джима стала лучшей среди украинок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнования.

Триумф Норвегии и драма француженок

Главной героиней гонки на 7,5 км стала 22-летняя Марен Киркейде. Норвежская биатлонистка продемонстрировала идеальную меткость, закрыв все мишени.

Ключевым моментом стал финальный отрезок дистанции: перед последним кругом Киркейде уступала лидеру Осеан Мишлон более 9 секунд, однако благодаря феноменальной скорости сумела опередить француженку на финише на 3,8 секунды.

Для Киркейде эта победа стала исторической, ведь это ее первая олимпийская награда в карьере.

Серебряную медаль завоевала Осеан Мишлон, а замкнула тройку призеров еще одна представительница Франции Лу Жанмонно, которая несмотря на один промах на втором огневом рубеже смогла завоевать "бронзу".

Выступление сборной Украины

Украину в спринте представляли четыре спортсменки. Самую высокую позицию среди "сине-желтых" заняла опытная Юлия Джима.

Она стала единственной в команде, кто прошел оба рубежа без штрафных кругов, что позволило ей финишировать на 24-м месте.

Александра Меркушина продемонстрировала впечатляющую скорость стрельбы, став лучшей на "стойке" (20 секунд), однако из-за одного промаха и недостаточного темпа на дистанции заняла 42-ю строчку. Кристина Дмитренко с аналогичным количеством промахов стала 54-й.

Менее удачно гонка сложилась для Елены Городной. После первой стрельбы она претендовала на высокие позиции, отставая от лидера лишь на 7,7 секунды, однако два промаха на втором рубеже отбросили ее на 76-е место.

Планы на персьют

По итогам спринта три украинки - Джима, Меркушина и Дмитренко - квалифицировались в гонку преследования, куда попадают 60 лучших биатлонисток.

Елена Городная завершила выступления в личных дисциплинах на этих Играх.

Женский персьют в Антгольц-Антерсельве запланирован на воскресенье, 15 февраля. Старт гонки - в 15:45 по киевскому времени. Мужчины выйдут на дистанцию раньше, в 12:15.