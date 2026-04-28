Кароль прокомментировала публичные замечания Огневич: "Деньги не делают человека красивым"

11:41 28.04.2026 Вт
3 мин
Артистка отреагировала на дискуссию вокруг заявлений об уходе, отметив важность ежедневных привычек
aimg Иванна Пашкевич
Кароль прокомментировала публичные замечания Огневич: "Деньги не делают человека красивым" Тина Кароль и Злата Огневич (коллаж РБК-Украина)

Певица Тина Кароль прокомментировала высказывания Златы Огневич относительно денег и подхода к поддержанию красоты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артистки под одним из постов в Instagram.

В сети завирусился фрагмент из интервью Огневич о том, что уход нуждается в финансовых ресурсах.

Это стало поводом для споров о том, насколько привлекательность зависит от бюджета.

В дискуссиях часто упоминали Тину Кароль.

"У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Образ жизни - а это очень четкая дисциплина, потому что без нее ничего не будет. Это питание, тренировки, сон. Косметолог не раз в полгода, а постоянные процедуры. Очень качественная уходовая косметика, - сказала Злата.

Она также подчеркнула, что не рассчитывает на быстрый эффект и не воспринимает косметологические процедуры как мгновенное решение всех вопросов.

Кароль прокомментировала публичные замечания Огневич: &quot;Деньги не делают человека красивым&quot;Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

По ее словам, решающими являются системность и баланс в образе жизни.

Артистка отметила, что не курит, контролирует алкоголь и не исключает возможности пластической хирургии в будущем.

Тина Кароль ответила на обсуждение довольно четко и категорично, отрицая идею прямой связи между деньгами и внешней привлекательностью.

Она отметила, что ключевую роль играют внутренняя мотивация, дисциплина и системный подход к образу жизни.

По ее мнению, состояние тела напрямую формируется ежедневными привычками - питанием, режимом и уходом, а не уровнем дохода, тогда как финансы сами по себе не являются определяющим фактором красоты.

"Деньги не делают человека красивым. Стимул и желание быть лучшей версией себя - это порождает дисциплину, системность. Фигура и кожа - это ваши привычки и стиль жизни. Причинно-следственная связь в другом!" - написала она.

@scena_ua Певица недавно в интервью для OkayEva с Евой Коршик откровенно рассказала, как поддерживает свою форму и внешность. По словам интервьюера, в соцсетях часто обсуждают, что такие артистки, как Злата или Тина Кароль, выглядят очень эффектно. Артистка с юмором ответила на вопрос о "секретах красоты" звезд. "У нас просто есть деньги за собой ухаживать. Это образ жизни, которым я живу, а это очень четкая дисциплина, потому что без нее абсолютно ничего не будет", - отметила Огневич. Впрочем, в сети начали распространять отрывок интервью, где оставили только шутку о деньгах, без объяснения о дисциплине и регулярном уходе. Именно на такое сокращенное видео отреагировала Тина Кароль. В комментарии под одним из сообщений в Instagram певица отметила, что дело не только в финансах. "Деньги не делают человека красивым ))))))) стимул и желание быть лучшей версией себя ) это порождает дисциплину, системность. фигура и кожа ))) это ваши привычки и образ жизни.... Причинно-следственная связь в другом #яскажузасебесама оригинальная аудиозапись - СЦЕНА.UA

Тина Кароль Злата Огневич Звезды шоу-бизнеса
Прилеты в Конотопе, Сумах, Кривом Роге и не только: что известно об атаке РФ по Украине
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
