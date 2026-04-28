Кароль прокоментувала публічні закиди Огнєвіч: "Гроші не роблять людину красивою"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки під одним з постів в Instagram.

У мережі завірусився фрагмент з інтерв’ю Огнєвіч про те, що догляд потребує фінансових ресурсів.

Це стало приводом для суперечок про те, наскільки привабливість залежить від бюджету.

У дискусіях часто згадували Тіну Кароль.

"У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя - а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика, - сказала Злата.

Вона також підкреслила, що не розраховує на швидкий ефект і не сприймає косметологічні процедури як миттєве вирішення всіх питань.

За її словами, вирішальними є системність і баланс у способі життя.

Артистка зазначила, що не курить, контролює алкоголь і не виключає можливості пластичної хірургії в майбутньому.

Тіна Кароль відповіла на обговорення доволі чітко і категорично, заперечивши ідею прямого зв’язку між грошима та зовнішньою привабливістю.

Вона наголосила, що ключову роль відіграють внутрішня мотивація, дисципліна та системний підхід до способу життя.

На її думку, стан тіла напряму формується щоденними звичками - харчуванням, режимом і доглядом, а не рівнем доходу, тоді як фінанси самі по собі не є визначальним фактором краси.

"Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе - це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра - це ваші звички й стиль життя. Причинно-наслідковий звʼязок в іншому!" - написала вона.