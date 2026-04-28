ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Кароль прокоментувала публічні закиди Огнєвіч: "Гроші не роблять людину красивою"

11:41 28.04.2026 Вт
3 хв
Артистка відреагувала на дискусію навколо заяв про догляд, наголосивши на важливості щоденних звичок
aimg Іванна Пашкевич
Кароль прокоментувала публічні закиди Огнєвіч: "Гроші не роблять людину красивою" Тіна Кароль і Злата Огнєвіч (колаж РБК-Україна)

Співачка Тіна Кароль прокоментувала висловлювання Злати Огнєвіч щодо грошей і підходу до підтримання краси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки під одним з постів в Instagram.

У мережі завірусився фрагмент з інтерв’ю Огнєвіч про те, що догляд потребує фінансових ресурсів.

Це стало приводом для суперечок про те, наскільки привабливість залежить від бюджету.

У дискусіях часто згадували Тіну Кароль.

"У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя - а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика, - сказала Злата.

Вона також підкреслила, що не розраховує на швидкий ефект і не сприймає косметологічні процедури як миттєве вирішення всіх питань.

Кароль прокоментувала публічні закиди Огнєвіч: &quot;Гроші не роблять людину красивою&quot;Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

За її словами, вирішальними є системність і баланс у способі життя.

Артистка зазначила, що не курить, контролює алкоголь і не виключає можливості пластичної хірургії в майбутньому.

Тіна Кароль відповіла на обговорення доволі чітко і категорично, заперечивши ідею прямого зв’язку між грошима та зовнішньою привабливістю.

Вона наголосила, що ключову роль відіграють внутрішня мотивація, дисципліна та системний підхід до способу життя.

На її думку, стан тіла напряму формується щоденними звичками - харчуванням, режимом і доглядом, а не рівнем доходу, тоді як фінанси самі по собі не є визначальним фактором краси.

"Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе - це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра - це ваші звички й стиль життя. Причинно-наслідковий звʼязок в іншому!" - написала вона.

@scena_ua Співачка нещодавно в інтерв’ю для OkayEva з Євою Коршик відверто розповіла, як підтримує свою форму та зовнішність. За словами інтервʼюерки, у соцмережах часто обговорюють, що такі артистки, як Злата чи Тіна Кароль, виглядають дуже ефектно. Артистка з гумором відповіла на запитання про «секрети краси» зірок. «В нас просто є гроші за собою доглядати. Це образ життя, яким я живу, а це дуже чітка дисципліна, бо без неї абсолютно нічого не буде», - зазначила Огнєвіч. Втім, у мережі почали поширювати уривок інтерв’ю, де залишили лише жарт про гроші, без пояснення про дисципліну та регулярний догляд. Саме на таке скорочене відео відреагувала Тіна Кароль. У коментарі під одним із дописів в Instagram співачка наголосила, що справа не лише у фінансах. «Гроші не роблять людину красивою ))))))) стимул і бажання бути кращою версією себе ) це породжує дисципліну, системність. фігура і шкіра ))) це ваші звички і образ життя.... Причинно-наслідковий звʼязок в іншому #яскажузасебесама оригінальний аудіозапис - СЦЕНА.UA

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тіна Кароль Злата Огнєвіч Зірки шоу-бізнесу
Новини
Прильоти в Конотопі, Сумах, Кривому Розі й не тільки: що відомо про атаку РФ по Україні
Аналітика
