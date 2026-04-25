"Очень неприятно". Огневич честно высказалась о конфликте с Ефросининой и Поляковой

21:03 25.04.2026 Сб
Певица призналась, как отнеслась к резким заявлениям со стороны коллег и обсуждала ли с ними ситуацию
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Очень неприятно". Огневич честно высказалась о конфликте с Ефросининой и Поляковой Огневич и Ефросинина с Поляковой (коллаж: РБК-Украина)

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала резкие высказывания Маши Ефросининой и Оли Поляковой относительно ее творчества. По словам артистки, реакция со стороны ведущей и певицы была для нее неожиданной.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью певицы Еве Коршик.

Огневич о конфликте с Ефросининой и Поляковой

В январе 2023 года ведущая и певица резко высказались о песнях коллеги в совместном шоу "Взрослые девушки".

"Они сказали - "г**но". Для меня это было шокирующе и это было очень неприятно. Но каждый высказывается в меру своей мудрости и интеллекта", - отметила Злата.

Артистка предположила, что причиной негативной реакции могло стать ее сообщение в соцсетях.

Злата объяснила, что это был эмоциональный пост, который не был направлен персонально против конкретных людей.

"Девушки восприняли это на свой счет. Это была просто общая фраза... Я не имела в виду, когда писала этот пост, что я специально его посвящаю этим девушкам", - рассказала Огневич.

"На тот момент это был такой крик израненной души, 2022-й год. Я действительно на тот момент устала. Я написала то, как я чувствовала. Я не забираю своих слов назад", - добавила она.

Очевидно, речь идет об опубликованной летом 2022 года сториз, когда она саркастически отреагировала на возвращение звезд в Украину.

&quot;Очень неприятно&quot;. Огневич честно высказалась о конфликте с Ефросининой и Поляковой Что писала Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Чем закончилась история

Артистка также добавила, что личного контакта с Ефросининой и Поляковой относительно этой ситуации у нее не было.

"Мы не обсуждали это, не встречались и не переписывались", - поделилась она.


Напомним, недавно между Олей и Машей тоже возникла неловкая ситуация. В марте муж певицы резко высказался о ведущей и ее муже, назвав последнего "мажором".

После этого Полякова открестилась от слов Вадика, а сама Ефросинина не спешила комментировать ситуацию. Лишь в апреле на сцене премии YUNA она отреагировала на скандал лаконичной шуткой.

"Пол зала уехали, а мы не будем их так сказать комментировать. Это прокомментирует тредс... и Вадик", - сказала она.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским