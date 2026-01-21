ua en ru
Мбаппе догнал Роналду: форвард "Реала" повторил исторический рекорд Лиги чемпионов (видео)

Среда 21 января 2026 20:52
UA EN RU
Мбаппе догнал Роналду: форвард "Реала" повторил исторический рекорд Лиги чемпионов (видео) Фото: Килиан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе повторил достижение легендарного Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

О знаковом результате французского форварда - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Opta.

Исторический дубль против "Монако"

Два мяча в ворота "Монако" (6:1) позволили Мбаппе довести свой бомбардирский задел до 11 голов в основном раунде Лиги чемпионов-2025/26. Это повторение рекорда, который Криштиану Роналду установил в сезоне-2015/16.

В то же время стоит учитывать разницу форматов: во времена Роналду групповой этап состоял из шести матчей, тогда как сейчас каждая команда проводит восемь поединков в основном раунде.

Как Мбаппе забивает в Лиге чемпионов

Француз проводит один из самых результативных сезонов в карьере. Свои 11 голов он провел в четырех матчах - против "Марселя", "Кайрата", "Олимпиакоса" и "Монако". Только две игры - с "Ювентусом" и "Ливерпулем" он завершил без результативных действий.

Самое яркое выступление Мбаппе провел против "Олимпиакоса", где оформил покер и принес "Реалу" минимальную победу - 4:3. В этой игре он записал на свой счет второй самый быстрый хет-трик в истории еврокубков - за 6 минут и 42 секунды.

Шанс стать единоличным рекордсменом

Мбаппе может единолично возглавить список самых результативных игроков основного раунда Лиги чемпионов, если отличится в восьмом туре. Свой заключительный матч этой стадии "Реал" проведет 28 января против "Бенфики".

Всего в текущем сезоне Мбаппе уже отметился 30 голами и пятью ассистами в 26-ти матчах во всех клубных турнирах.

Лучшие бомбардиры основного раунда ЛЧ-2025/26:

  • Килиан Мбаппе ("Реал") - 11 голов
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 6
  • Виктор Осимхен ("Галатасарай") - 6
  • Энтони Гордон ("Ньюкасл") - 5
  • Гарри Кейн ("Бавария") - 5
  • Габриэль Мартинелли ("Арсенал") - 5

Ранее мы сообщили о первых участниках 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам первого игрового дня 7-го тура.

Также мы писали, что звездный вратарь стал одноклубником украинцев в "Жироне".

