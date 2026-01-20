Калинина вылетела из первого круга Australian Open и продолжила серию поражений украинок

Ангелина Калинина не смогла пройти стартовый раунд Australian Open. Украинская теннисистка после успешной квалификации уступила китаянке Ван Синьюй в двух сетах за 1 час 34 минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Провал в решающие моменты

Несмотря на успешное прохождение квалификационного сита, преодолеть первый барьер основного турнира Калининой не удалось.

Поединок, длившийся 1 час 34 минуты, завершился поражением украинки в двух сетах с идентичным счетом - 3:6, 3:6.

Судьба обеих партий определялась в экваторе сетов. В первом игровом отрезке теннисистки шли на равных до счета 3:3, после чего представительница Китая перехватила инициативу и выиграла три гейма подряд.

Второй сет начался для Ангелины оптимистичнее: она сумела оформить брейк и повела 3:1.

Однако развить успех не удалось - Ван Синьюй выдала серию из пяти победных геймов, закрыв матч в свою пользу.

Статистическое доминирование соперницы

Главным оружием китаянки стала подача. Ван Синьюй выполнила 10 эйсов против лишь одного у Калининой.

Кроме этого, украинка имела существенные трудности на приеме, выиграв лишь 19% розыгрышей на первой подаче оппонентки.

Всего за матч Ангелина реализовала лишь один брейк-пойнт, тогда как ее соперница четыре раза брала подачу украинки.

Для Калининой это уже третья подряд неудача на старте Australian Open. Ее лучшим результатом в Мельбурне остается выход в третий круг в 2023 году.

Выступление украинок в Мельбурне

Из шести украинок, которые стартовали в одиночном разряде Australian Open, только Элине Свитолиной удалось пройти первый круг.

Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина завершили выступления после стартовых матчей.

В парном разряде Украина будет представлена Людмилой Киченок, Надеждой Киченок и Даяной Ястремской.

Теперь внимание болельщиков будет сосредоточено на выступлении Свитолиной против Линды Климовичовой, а также на парном разряде, где честь страны будут защищать сестры Киченок и Даяна Ястремская.