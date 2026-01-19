Загадочная соперница: с кем Свитолина сыграет в следующем матче Australian Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

С кем сыграет украинка

В матче 1/32 финала Свитолина встретится с представительницей Польши - Линдой Климовичевой.

Линда - четвертая ракетка своей страны, а в мировом рейтинге находится на 134-м месте. Она попала в основную сетку турнира через квалификацию, где сначала одолела двух австралиек - Стефани Уэбб (WTA 652) и Лизетт Кабреру (WTA 276), а в финале отбора - Гретту Миннен (WTA 123) из Бельгии.

Как Климовичова вышла во второй круг

В первом раунде основной сетки Климовичова одержала победу над британкой Франческой Джонс (WTA 71). Матч завершился досрочно: при счете 6:2, 3:2 в пользу польки Джонс отказалась от продолжения игры из-за травмы ноги.

Польская теннисистка впервые в карьере играет в основной сетке турнира Grand Slam. Ранее Свитолина и Климовичова между собой не встречались.

Старт Свитолиной

Свитолина (WTA 12) начала выступления на турнире с уверенной победы над испанкой Кристиной Букшей - 6:3, 6:1.

Первая ракетка Украины проводит свой 13-й Australian Open в карьере. На турнире она трижды выходила в четвертьфинал - в 21018, 2019 и 2025 годах.