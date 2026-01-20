ua en ru
Калініна вилетіла з першого кола Australian Open і продовжила серію поразок українок

Вівторок 20 січня 2026 10:11
UA EN RU
Калініна вилетіла з першого кола Australian Open і продовжила серію поразок українок Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Ангеліна Калініна не змогла пройти стартовий раунд Australian Open. Українська тенісистка після успішної кваліфікації поступилася китаянці Ван Сіньюй у двох сетах за 1 годину 34 хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Провал у вирішальні моменти

Попри успішне проходження кваліфікаційного сита, подолати перший бар'єр основного турніру Калініній не вдалося.

Поєдинок, що тривав 1 годину 34 хвилини, завершився поразкою українки у двох сетах з ідентичним рахунком - 3:6, 3:6.

Доля обох партій визначалася в екваторі сетів. У першому ігровому відрізку тенісистки йшли на рівних до рахунку 3:3, після чого представниця Китаю перехопила ініціативу та виграла три гейми поспіль.

Другий сет розпочався для Ангеліни оптимістичніше: вона зуміла оформити брейк і повела 3:1.

Проте розвинути успіх не вдалося - Ван Сіньюй видала серію з п'яти переможних геймів, закривши матч на свою користь.

Статистичне домінування суперниці

Головною зброєю китаянки стала подача. Ван Сіньюй виконала 10 ейсів проти лише одного у Калініної.

Окрім цього, українка мала суттєві труднощі на прийомі, вигравши лише 19% розіграшів на першій подачі опонентки.

Загалом за матч Ангеліна реалізувала лише один брейк-пойнт, тоді як її суперниця чотири рази брала подачу українки.

Для Калініної це вже третя поспіль невдача на старті Australian Open. Її найкращим результатом у Мельбурні залишається вихід до третього кола у 2023 році.

Виступ українок у Мельбурні

З шести українок, які стартували в одиночному розряді Australian Open, лише Еліні Світоліній вдалося пройти перше коло.

Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна завершили виступи після стартових матчів.

У парному розряді Україна буде представлена Людмилою Кіченок, Надією Кіченок та Даяною Ястремською.

Тепер увага вболівальників буде зосереджена на виступі Світоліної проти Лінди Клімовічової, а також на парному розряді, де честь країни захищатимуть сестри Кіченок та Даяна Ястремська.

Раніше ми повідомляли, що Марта Костюк знялася з турніру пар в Австралії через травму.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

