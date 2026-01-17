Как Фьюри поздравил Усика с днем рождения: послание удивило болельщиков

17 января трехкратный абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Александр Усик празднует день рождения. По случаю 39-летия его поздравил в том числе и принципиальный соперник - дважды избитый украинцем Тайсон Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британского боксера .

Что написал Фьюри

Болельщики, которые привыкли к неформальному общению боксеров с различными шутливыми поддразниваниями вроде "кролика" и "жадного пуза", на этот раз были удивлены лаконичным посланием британца.

"С днем рождения, чемпион. Великий боец и благословенный человек. Иисус, храни его и его семью", - написал Фьюри.

Усик - Фьюри: история соперничества

Усик и Фьюри дважды встречались на ринге. И именно украинец нанес сопернику два поражения. Кроме него британца за 16 лет его профессиональной карьеры не смог одолеть никто.

Первая встреча состоялась 18 мая 2024 года в аравийском Эр-Рияде. Александр победил "Цыганского короля" разделенным решением судей, отобрал у него титул WBC и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Реванш состоялся на той же аравийской арене 21 декабря 2024 года. Это противостояние завершилось победой украинца уже единогласным решением арбитров.

Фьюри, однако, проигравшим себя не признал. Заявив, что оба поединка на самом деле завершились в его пользу, британец объявил о завершении карьеры.

Однако уже через год он решил вернуться. И сейчас активно ищет пути для третьего боя с украинцем. Усик заявил, что не видит в этом ничего невозможного. Вполне реальной является их встреча за титул абсолютного чемпиона.

Если Усик защитит свои пояса в бою против Деонтея Уайлдера, а Фьюри отберет титул WBO у соотечественника Фабио Уордли, трилогия состоится.