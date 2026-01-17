ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Усик поможет Владимиру Кличко вернуться на ринг: заявление чемпиона

Суббота 17 января 2026 09:00
UA EN RU
Усик поможет Владимиру Кличко вернуться на ринг: заявление чемпиона Фото: Владимир Кличко и Александр Усик (instagram.com/klitschko)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира по боксу Александр Усик высказался относительно вероятного камбэка легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Своими мыслями он поделился в интервью для платформы Ready To Fight - сообщает РБК-Украина.

"С удовольствием посмотрел бы реванш с Фьюри"

Усик не скрывает, что идея возвращения Кличко в профессиональный бокс вызывает у него интерес, в частности возможный реванш против Тайсона Фьюри.

"Я с большим удовольствием посмотрел бы реванш с Фьюри. Но я бы сказал, что есть 70% шансов, что Владимир сейчас просто тренируется для себя", - отметил Усик.

Трехкратный абсолютный чемпион мира отметил, что в случае серьезных намерений со стороны Владимира, он готов лично присоединиться к подготовке легендарного боксера.

"Если он позвонит, я поеду к нему, привезу его в лагерь и сделаю все возможное, чтобы помочь ему снова выйти в ринг", - сказал Усик.

Что известно о планах Владимира Кличко

Младший из братьев Кличко (64 победы, 5 поражений, 53 нокаута) не выходил в ринг с 2017 года. Тогда украинский боксер проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде боя за титул IBF в супертяжелом весе.

В декабре 2024 года авторитетное издание The Ring сообщало о намерении Кличко вернуться на профессиональный ринг в 2025 году. Легендарный боксер, которому на тот момент было 48 лет, мечтал побить рекорд Джорджа Формана (боксер объединил пояса в возрасте 46 лет и 169 дней) и стать самым возрастным чемпионом в тяжелом весе.

Главным возможным оппонентом украинца называли Фьюри. Хотя на периферии слухов возникали также имена Энтони Джошуа и даже Александра Усика.

Однако информационная волна сошла, а возвращение легенды так и не произошло.

О возможном камбэке заговорили снова в начале января 2026-го - после того, как Владимир опубликовал в соцсетях видео тренировочной сессии с перспективным украинским боксером-олимпийцем Дмитрием Ловчинским. Там Кличко продемонстрировал отличную форму.

Отметим, что 26 марта Владимиру Кличко исполнится 50 лет.

Ранее мы рассказали, что Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

Также узнайте, когда и против кого проведет свой следующий бой Александр Гвоздик.

