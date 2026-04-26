"Соскучился по работе": Маркевич сделал намек относительно своего будущего в сборной Украины

75-летний Мирон Маркевич, которого называют приоритетным вариантом на пост главного тренера сборной Украины, прервал молчание и рассказал о готовности вернуться на тренерский мостик после длительной паузы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий специалиста в эфире УПЛ ТВ .

"Все у меня нормально": тренер о силах и амбициях

Несмотря на почтенный возраст, Мирон Богданович демонстрирует полную боевую готовность. В интервью журналистам он признался, что почти за два года без практики не потерял запала.

"Есть ли силы работать? Все у меня нормально. Конечно, соскучился по работе, ведь почти 40 лет занимался этим", - заявил Маркевич.

Хотя специалист прямо не подтвердил факт переговоров, он дал четкий сигнал, что открыт к предложениям и готов к вызовам любого уровня.

Почему УАФ выбирает именно Маркевича

По информации источников, знакомых с ситуацией в Доме футбола, именно Маркевич рассматривается как идеальная кандидатура на переходный период.

Сообщается, что УАФ готова предложить наставнику трехлетнее соглашение, чтобы стабилизировать команду после неудачи в плей-офф отбора на Мундиаль. Маркевич - один из немногих тренеров, чья кандидатура не вызывает споров среди болельщиков и экспертов.

Несмотря на статус фаворита номер один, сам Маркевич отметил, что официальных контактов со стороны УАФ относительно его назначения пока не было.

После ухода Реброва 22 апреля тема нового руководителя стала главной, однако исполком руководящего органа отечественного футбола пока не спешит с финальным решением, рассматривая также варианты с зарубежными специалистами.

Уникальная статистика: в сборной без поражений

Стоит напомнить, что Маркевич уже имел опыт работы с национальной командой в 2010 году. Его короткая каденция стала рекордной - он остается единственным тренером в истории сборной Украины, который не потерпел ни одного поражения.

Матчи Мирона Маркевича во главе сборной Украины (2010 год):

Украина - Литва - 4:0

Украина - Румыния - 3:2

Норвегия - Украина - 0:1

Украина - Нидерланды - 1:1

Тогда Маркевич досрочно покинул пост из-за принципиального несогласия с решением Федерации футбола по харьковскому "Металлисту", который он возглавлял одновременно со сборной. "Металлист" лишили 9 очков, обвинив клуб в организации договорного матча с "Карпатами".

Напомним, что Маркевич в свое время выводил "Днепр" в финал Лиги Европы и создал легендарный "Металлист".