Львовское дерби, топ-матчи "Динамо" и ЛНЗ: расписание поединков и трансляций 25 тура УПЛ

09:12 24.04.2026 Пт
2 мин
Два противостояния в воскресенье станут ключевыми в битве за топ-3
aimg Андрей Костенко
"Рух" и "Карпаты" сойдутся во львовском дерби (фото: УПЛ)

24 апреля стартует 25-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Старт в Ковалевке и битва за Львов

Тур начнется в пятницу, 24 апреля. В этот день будет сыгран один матч: в Ковалевке местный "Колос" примет главного аутсайдера чемпионата - "Полтаву". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30.

Также только одна игра состоится в субботу, 25 апреля. "Арена Львов" станет свидетелем сверхпринципиальной битвы двух местных коллективов - "Руха" и "Карпат". Начало запланировано на 18:00.

Насыщенная программа воскресенья

Главные события тура пройдут в воскресенье, 26 апреля: сразу четыре поединка, два из которых можно назвать центральными.

В 13:00 в Кривом Роге "Кривбасс" сыграет с киевским "Динамо". А в 15:30 - ЛНЗ в Черкассах сойдется с харьковским "Металлистом 1925". Оба матча очень важны с турнирной точки зрения в битве за распределение призовых мест.

В 18:00 стартуют еще две игры. "Кудривка" на "Арене Львов" будет номинальным хозяином в матче с донецким "Шахтером", а житомирское "Полесье" дома сыграет со столичной "Оболонью".

Завершение в понедельник

Заключительные матчи запланированы на понедельник, 27 апреля. "Эпицентр" из Каменец-Подольского в 13:00 примет "Александрию" на арене "Левый Берег", что на Киевщине. А в 15:30 луганская "Заря" на киевском стадионе имени Валерия Лобановского сыграет с ровенским "Вересом".

Перечень матчей 25-го тура УПЛ:

Пятница, 24 апреля

  • 15:30. "Колос" - "Полтава"

Суббота, 25 апреля

  • 18:00. "Рух" - "Карпаты"

Воскресенье, 26 апреля

  • 13:00. "Кривбасс" - "Динамо"
  • 15:30. ЛНЗ - "Металлист 1925"
  • 18:00. "Кудривка" - "Шахтер"
  • 18:00. "Полесье" - "Оболонь"

Понедельник, 27 апреля

  • 13:00. "Эпицентр" - "Александрия"
  • 15:30. "Заря" - "Верес"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

