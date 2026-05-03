RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Инна Белень пожаловалась на сложности после рождения дочери: "Наивная дурочка"

18:17 03.05.2026 Вс
2 мин
Победительница "Холостяка" впервые поделилась реальностью первых дней после родов
aimg Иванна Пашкевич
Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень откровенно рассказала о первых сложностях после рождения дочери.

Белень призналась, что роды были непростыми, а после выписки домой ситуация не стала легче.

По ее словам, дочери не хватало молока, к тому же малышку мучили колики.

"За двое суток мы поспали очень мало. Ребенок голодный, плюс колики. Где-то я читала, что с младенцами просто - они спят по 20 часов в сутки и едят. Наивная дурочка", - написала победительница "Холостяка".

Инна Белень пожаловалась на проблемы после родов (фото: instagram.com/innka_belen)

Инна также рассказала, что девочка родилась с повышенным уровнем билирубина, поэтому сейчас нуждается в особом внимании.

Блогерша пытается наладить грудное вскармливание, однако признает, что попытка полностью обойтись без смеси дома оказалась ошибкой.

"Ребенок родился немного зеленым (высокий уровень билирубина, зеленые воды, мы лежали в лампе). Ей нужно каждые 3 часа есть, чтобы восстановиться, а у меня еще нет достаточно молока. Мы пытались обойтись без смеси дома, и это была большая ошибка!", - призналась Белень.

Инна Белень пожаловалась на проблемы после родов (фото: instagram.com/innka_belen)

Несмотря на истощение и трудности первых дней, бизнесвумен радуется новому этапу жизни.

Напомним, Инна Белень замужем за бывшим одноклассником Иваном. В конце 2025 года пара обручилась и сообщила о беременности.

Впоследствии влюбленные устроили гендерпати, на котором узнали, что ждут девочку.

В феврале 2026 года Инна и Иван официально стали супругами, после чего блогерша взяла фамилию мужа.

На восьмом месяце беременности Белень попала в больницу с пневмонией, однако медикам удалось быстро стабилизировать ее состояние.

Несмотря на опасения относительно преждевременных родов, дочь родилась на 41-й неделе беременности - 28 апреля.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХолостякЗвёздыРождение ребенка