ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Кто выступит в биатлоне в первой личной гонке ОИ-2026: тренеры сборной Украины сделали выбор

Понедельник 09 февраля 2026 16:03
UA EN RU
Кто выступит в биатлоне в первой личной гонке ОИ-2026: тренеры сборной Украины сделали выбор Дмитрий Пидручный (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужскую индивидуальную гонку Олимпийских игр-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Кто представит Украину

20-километровая дистанция у мужчин станет первым личным стартом биатлонистов на Играх. Она состоится во вторник, 10 февраля и стартует в 14:30 по киевскому времени.

В состав сборной Украины вошли:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Кто выступит в биатлоне в первой личной гонке ОИ-2026: тренеры сборной Украины сделали выбор

Для Пидручного и Мандзина это будет второе выступление на нынешней Олимпиаде - ранее они помогли команде занять восьмое место в смешанной эстафете.

Лесюк впервые в карьере дебютирует на олимпийском уровне, а Дудченко имеет опыт предыдущих Игр.

В состав неожиданно не попал 21-летний Богдан Борковский. По словам тренера сборной Надежды Беловой, спортсмена планируют заявить на спринт, который состоится в пятницу, 13 февраля.

Украинцы в индивидуальных гонках

Лучший исторический результат Украины в олимпийской индивидуальной гонке принадлежит Дмитрию Пидручному - 18-е место на Играх в Пекине-2022. Тогда же Антон Дудченко финишировал 50-м.

В текущем сезоне стабильнее других в этой дисциплине выступает Виталий Мандзин - он занимает 30-е место в индивидуальном зачете и недавно показал 15-й результат на этапе Кубка мира в Новом Месте.

Пидручный в этом сезоне индивидуальные гонки Кубка мира не бегал, Лесюк один раз финишировал в зачетной зоне (36-й), а Дудченко дважды оставался вне топ-50.

Ранее мы представили расписание финалов и выступлений украинцев 9 февраля на Олимпиаде-2026.

Также рассказали обо всех триумфаторах 8 февраля и медальном зачете на Играх.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ