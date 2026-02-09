Кто выступит в биатлоне в первой личной гонке ОИ-2026: тренеры сборной Украины сделали выбор

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужскую индивидуальную гонку Олимпийских игр-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК .

Кто представит Украину

20-километровая дистанция у мужчин станет первым личным стартом биатлонистов на Играх. Она состоится во вторник, 10 февраля и стартует в 14:30 по киевскому времени.

В состав сборной Украины вошли:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Для Пидручного и Мандзина это будет второе выступление на нынешней Олимпиаде - ранее они помогли команде занять восьмое место в смешанной эстафете.

Лесюк впервые в карьере дебютирует на олимпийском уровне, а Дудченко имеет опыт предыдущих Игр.

В состав неожиданно не попал 21-летний Богдан Борковский. По словам тренера сборной Надежды Беловой, спортсмена планируют заявить на спринт, который состоится в пятницу, 13 февраля.

Украинцы в индивидуальных гонках

Лучший исторический результат Украины в олимпийской индивидуальной гонке принадлежит Дмитрию Пидручному - 18-е место на Играх в Пекине-2022. Тогда же Антон Дудченко финишировал 50-м.

В текущем сезоне стабильнее других в этой дисциплине выступает Виталий Мандзин - он занимает 30-е место в индивидуальном зачете и недавно показал 15-й результат на этапе Кубка мира в Новом Месте.

Пидручный в этом сезоне индивидуальные гонки Кубка мира не бегал, Лесюк один раз финишировал в зачетной зоне (36-й), а Дудченко дважды оставался вне топ-50.