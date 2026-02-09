Олимпиада-2026: все триумфаторы 8 февраля и медальный зачет
В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо разыграли восемь комплектов наград в семи видах спорта. Два в сноуборде, по одному - в биатлоне, горнолыжном, конькобежном и санном спорте, лыжных гонках и фигурном катании.
Клебо снова король лыж
Легендарный норвежец Йоханнес Клебо с победы стартовал на Играх-2026. Он выиграл мужской скиатлон на 20 км.
Судьбу "золота" решил финишный рывок: сразу пятеро спортсменов боролись за первое место, но Клебо добавил темпа на последних метрах и уверенно оторвался от соперников. Это уже восьмая олимпийская награда норвежца, шесть из которых - золотые.
Серебро сенсационно завоевал француз Матис Делож (+2 секунды), бронзу взял еще один представитель Норвегии Мартин Левстрём Ньенгет.
Украинцы могут похвастаться лишь тем, что добрались до финиша: Александр Лисогор - 53-й, Дмитрий Драгун - 59-й.
Скоростной спуск: "золото" Джонсон и драма Вонн
В горнолыжном спорте, в женском даунхилле победу праздновала американка Бризи Джонсон, которая вырвала "золото" буквально на миллисекундах. Отрыв от немки Эммы Айхер составил всего 0,04 секунды. "Бронзу" добыла итальянка София Годжа.
Гонка запомнилась еще и драматическим моментом: легендарная Линдси Вонн упала на трассе, не смогла подняться самостоятельно и была эвакуирована вертолетом.
Единственная украинка Анастасия Шепиленко финишировала 32-й.
Сноубординг: чемпионы в параллельном гиганте
В параллельном гигантском слаломе в сноуборде разыграли сразу два комплекта наград.
У мужчин олимпийский титул защитил австриец Бенджамин Карл. "Серебро" завоевал южнокореец Ким Сангкюм, "бронзу" - болгарин Тервел Замфиров.
Чемпионкой среди женщин стала чешка Зузана Мадерова. На подиум также поднялись Сабина Пайер (Австрия) и Лючия Далмассо (Италия).
Украинка Аннамари Данча остановилась на стадии квалификации, заняв 29-е место.
Сборная Франции выиграла первый старт в биатлоне (фото: x.com/milanocortina26)
Триумф Франции в биатлоне
Первый биатлонный старт на Играх принес успех сборной Франции, которая выиграла смешанную эстафету. За "трехцветных" выступал квартет в составе Эрика Перро, Кантена Фийона Майе, Лу Жанмонно и Жюлии Симон.
Серебряные медали завоевали хозяева трассы - итальянцы. Команда Томмазо Джакомеля, Лукаса Хофера, Доротеи Вирер и Лизы Виттоцци уступила французам 25,8 секунды. "Бронзу" забрала сборная Германии, которую представляли Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс.
Сборная Украины начала биатлонные соревнования на восьмом месте.
Конькобежный спорт: новый рекорд норвежца
В соревнованиях конькобежцев на 5000 метров убедительную победу одержал норвежец Сандер Айтрем. Его результат - 6:03.95 - стал новым олимпийским рекордом. Предыдущее достижение шведа Нильса ван дер Пула норвежец превзошел почти на пять секунд. Отметим, что Айтрему принадлежит и мировой рекорд в этой дисциплине.
"Серебро" сенсационно завоевал чех Методей Йилек, "бронзу" - итальянец Риккардо Лорелло. Интересно, что чех и итальянец пришли в конькобежный спорт с роликов.
Сани: лучшие результаты Украины
Золотую медаль Олимпиады в одиночных санках среди мужчин получил немец Макс Лангенхан, который выиграл все четыре заезда. Серебряным призером стал австриец Йонас Мюллер, а "бронзу" завоевал итальянец Доминик Фишналлер.
В финале выступали и двое украинцев. Андрей Мандзий показал лучший результат в истории Украины на Олимпиаде в одиночных санях - 12-е место. Антон Дукач стал 16-м. И это второй лучший результат для нашей страны.
Фигурное катание: второй подряд триумф команды США
Около полуночи завершился последний финал дня - в командном турнире по фигурному катанию. Здесь до последнего борьбу за "золото" вели спортсмены США и Японии.
Перед заключительным выступлением в мужском одиночном катании между соперниками сохранялось равенство по набранным баллам - по 59. В итоге победу удалось одержать американцам благодаря выступлению Ильи Малинина, который опередил японца Шуня Сато. Американцы победили в этом виде соревнований на вторых Играх подряд. "Бронзу" получила сборная Италии.
Олимпиада-2026, все призеры 8 февраля:
Лыжный спорт, скиатлон, мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия)
- Матис Делож (Франция)
- Мартин Левстрём Ньенгет (Норвегия)
Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины
- Бризи Джонсон (США)
- Эмма Айгер (Германия)
- София Годжа (Италия)
Сноубординг, параллельный гигантский слалом
Мужчины
- Бенджамин Карл (Австрия)
- Ким Сангкюм (Южная Корея)
- Тервел Замфиров (Болгария)
Женщины
- Зузана Мадерова (Чехия)
- Сабина Пайер (Австрия)
- Лючия Далмассо (Италия)
Биатлон, смешанная эстафета
- Франция
- Италия
- Германия
Конькобежный спорт, мужчины, 5000 м
- Сандер Айтрем (Норвегия)
- Методей Йилек (Чехия)
- Риккардо Лорелло (Италия)
Санный спорт. Мужчины, одноместные сани
- Макс Лангенхан (Германия)
- Йонас Мюллер (Австрия)
- Доминик Фишналлер (Италия)
Фигурное катание, командный турнир
- США
- Япония
- Италия
Медальный зачет, топ-5
- Норвегия - 3 "золота" + 1 "серебро" + 2 "бронзы" = 6 медалей
- США - 2 + 0 + 0 = 2
- Италия - 1 + 2 + 6 = 9
- Япония - 1 + 2 + 1 = 4
- Австрия - 1 + 2 + 0 = 3
