Головна » Розваги » Спорт

Хто виступить у біатлоні в першій особистій гонці ОІ-2026: тренери збірної України зробили вибір

Понеділок 09 лютого 2026 16:03
Хто виступить у біатлоні в першій особистій гонці ОІ-2026: тренери збірної України зробили вибір Дмитро Підручний (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Хто представить Україну

20-кілометрова дистанція у чоловіків стане першим особистим стартом біатлоністів на Іграх. Вона відбудеться у вівторок, 10 лютого та стартує о 14:30 за київським часом.

До складу збірної України увійшли:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Хто виступить у біатлоні в першій особистій гонці ОІ-2026: тренери збірної України зробили вибір

Для Підручного та Мандзина це буде другий виступ на нинішній Олімпіаді – раніше вони допомогли команді посісти восьме місце у змішаній естафеті.

Лесюк уперше у кар'єрі дебютує на олімпійському рівні, а Дудченко має досвід попередніх Ігор.

До складу несподівано не потрапив 21-річний Богдан Борковський. За словами тренерки збірної Надії Білової, спортсмена планують заявити на спринт, який відбудеться у п’ятницю, 13 лютого.

Українці в індивідуальних гонках

Найкращий історичний результат України в олімпійській індивідуальній гонці належить Дмитру Підручному – 18-те місце на Іграх у Пекіні-2022. Тоді ж Антон Дудченко фінішував 50-м.

У поточному сезоні стабільніше за інших у цій дисципліні виступає Віталій Мандзин – він посідає 30-те місце в індивідуальному заліку та нещодавно показав 15-й результат на етапі Кубка світу в Новому Месті.

Підручний цього сезону індивідуальні гонки Кубка світу не бігав, Лесюк один раз фінішував у заліковій зоні (36-й), а Дудченко двічі залишався поза топ-50.

Раніше ми представили розклад фіналів та виступів українців 9 лютого на Олімпіаді-2026.

Також розповіли про всіх тріумфаторів 8 лютого та медальний залік на Іграх.

Биатлон Збірна України
