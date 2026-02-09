Олимпийские игры-2026: расписание финалов и выступлений украинцев 9 февраля

В понедельник, 9 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 состоится третий соревновательный день. Будет разыграно пять комплектов наград. Украину представят четыре атлета в двух видах спорта - санном и прыжках с трамплина.

Санный спорт: дебют украинок

Первыми из представителей Украины на старт выйдут саночницы Юлианна Туницкая и Елена Смага, для которых это будет первое официальное выступление на нынешней Олимпиаде.

В 18:00 спортсменки проведут два первых заезда. Еще два запланированы на вторник. Победительницу определят по сумме четырех попыток.

Прыжки с трамплина: надежда на Марусяка

В 20:00 к соревнованиям присоединятся Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, которые выступят в основном раунде прыжков с нормального трамплина.

В течение последнего года именно Марусяк закрепился в роли лидера сборной, демонстрируя стабильные результаты. Это позволяет ожидать его выступление с осторожным оптимизмом.

Расписание выступлений украинцев 8 февраля:

18:00. Санный спорт. Одноместные сани. Женщины. Первый + второй заезд (Юлианна Туницкая, Елена Смага)

20:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин, основной раунд (Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко)

21:15. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин, финальный раунд

Пять финалов

Всего в понедельник будет разыграно пять комплектов олимпийских наград. Чемпиона и призеры определятся в дисциплинах по фристайлу, горнолыжному и конькобежному спорту, сноуборде и прыжках с трамплина.

Медальные финалы 9 февраля:

14:28. Фристайл. Женщины. Слоупстайл

15:00. Горные лыжи. Мужчины. Комбинация (слалом)

18:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

21:15. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр

21:15. Прыжки с трамплина. Мужчины. Нормальный трамплин

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".