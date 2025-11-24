Нацотбор на "Евровидение-2026": опубликован лонг-лист участников

В Украине определили список претендентов на участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2026". В лонг-лист вошли всего 15 исполнителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube Суспільного Мовлення .

Весь список участников Нацотбора:

JERRY HEIL

ANSTAY

KHAYAT

Karyotype

MOLODI

LAUD

LELEKA

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeria Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Что известно о "Евровидении-2026"

Юбилейное, 70-е по счету, "Евровидение" пройдет в Вене, Австрия. Город будет принимать конкурс на арене Wiener Stadthalle, где уже проходили шоу в 2015 году.

Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а финал - на 16 мая. Это будет третий раз, когда столица Австрии станет хозяйкой музыкального соревнования.

Предыдущий сезон конкурса, в 2025 году, сопровождался рядом конфликтов и дискуссий.

Наибольший резонанс вызвала победа Израиля в телеголосовании. Хотя по итоговой сумме баллов страна заняла второе место, такой отрыв в голосах зрителей вызвал сомнения и критику со стороны части аудитории.

Кроме того, несколько государств - в частности Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды - публично заявляли, что могут отказаться от участия в конкурсе из-за допуска Израиля на фоне событий в Газе.

Обсуждение возможного бойкота было перенесено на декабрьское заседание Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза.