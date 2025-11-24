ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Нацотбор на "Евровидение-2026": опубликован лонг-лист участников

Понедельник 24 ноября 2025 15:09
UA EN RU
Нацотбор на "Евровидение-2026": опубликован лонг-лист участников Объявлен лонглист участников Нацотбора на "Евровидение-2026" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Украине определили список претендентов на участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2026". В лонг-лист вошли всего 15 исполнителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube Суспільного Мовлення.

Весь список участников Нацотбора:

  • JERRY HEIL

  • ANSTAY

  • KHAYAT

  • Karyotype

  • MOLODI

  • LAUD

  • LELEKA

  • MON FIA

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • OKS

  • The Elliens

  • Valeria Force

  • Марта Адамчук

  • ЩукаРиба

Что известно о "Евровидении-2026"

Юбилейное, 70-е по счету, "Евровидение" пройдет в Вене, Австрия. Город будет принимать конкурс на арене Wiener Stadthalle, где уже проходили шоу в 2015 году.

Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а финал - на 16 мая. Это будет третий раз, когда столица Австрии станет хозяйкой музыкального соревнования.

Предыдущий сезон конкурса, в 2025 году, сопровождался рядом конфликтов и дискуссий.

Наибольший резонанс вызвала победа Израиля в телеголосовании. Хотя по итоговой сумме баллов страна заняла второе место, такой отрыв в голосах зрителей вызвал сомнения и критику со стороны части аудитории.

Кроме того, несколько государств - в частности Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды - публично заявляли, что могут отказаться от участия в конкурсе из-за допуска Израиля на фоне событий в Газе.

Обсуждение возможного бойкота было перенесено на декабрьское заседание Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Звезды шоу-бизнеса
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины