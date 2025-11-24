Нацотбор на "Евровидение-2026": опубликован лонг-лист участников
В Украине определили список претендентов на участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение-2026". В лонг-лист вошли всего 15 исполнителей.
Весь список участников Нацотбора:
-
JERRY HEIL
-
ANSTAY
-
KHAYAT
-
Karyotype
-
MOLODI
-
LAUD
-
LELEKA
-
MON FIA
-
Monokate
-
Mr. Vel
-
OKS
-
The Elliens
-
Valeria Force
-
Марта Адамчук
-
ЩукаРиба
Что известно о "Евровидении-2026"
Юбилейное, 70-е по счету, "Евровидение" пройдет в Вене, Австрия. Город будет принимать конкурс на арене Wiener Stadthalle, где уже проходили шоу в 2015 году.
Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а финал - на 16 мая. Это будет третий раз, когда столица Австрии станет хозяйкой музыкального соревнования.
Предыдущий сезон конкурса, в 2025 году, сопровождался рядом конфликтов и дискуссий.
Наибольший резонанс вызвала победа Израиля в телеголосовании. Хотя по итоговой сумме баллов страна заняла второе место, такой отрыв в голосах зрителей вызвал сомнения и критику со стороны части аудитории.
Кроме того, несколько государств - в частности Испания, Ирландия, Исландия и Нидерланды - публично заявляли, что могут отказаться от участия в конкурсе из-за допуска Израиля на фоне событий в Газе.
Обсуждение возможного бойкота было перенесено на декабрьское заседание Генеральной ассамблеи Европейского вещательного союза.
