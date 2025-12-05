Звезда "Холостяка" рассказала, чего на самом деле ждала от Тараса Цымбалюка
Бывшая участница шоу "Холостяк" Валерия Жуковская откровенно поделилась своими ожиданиями по поводу главного героя Тараса Цымбалюка.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Что Валерия сказала про Цымбалюка
Как известно, в начале знакомства актер делал ей множество комплиментов, и она действительно чувствовала себя одной из фавориток. Однако в дальнейшем ситуация изменилась - общение в формате групповых свиданий не позволяло установить более глубокий личный контакт.
"В формате групповых свиданий я раскрылась на свой максимум", - подчеркнула она.
Комментируя свое видеообращение, в котором она вспомнила о "мужских поступках", Валерия объяснила, что ожидала от Тараса приглашения на индивидуальное свидание. Это должно было стать для нее сигналом о взаимном интересе.
"Я ждала приглашения на индивидуальное свидание. На тот момент у меня возник вопрос: а нравлюсь ли я ему вообще как женщина? В конце обращения я намеренно сказала о взаимной заинтересованности, чтобы получить его стопроцентную реакцию", - отметила девушка.
Также она рассказала, что еще в начале проекта, когда Тарас пришел в дом и пригласил девушек собраться на встречу буквально за несколько секунд, она сознательно не проявила инициативу.
Этот момент, по словам Валерии, почему-то задел главного героя, хотя почему именно она не знает.
Валерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)
Из-за чего Валерия покинула проект "Холостяк"
Девушка ушла в седьмом выпуске прямо во время свидания с Цымбалюком. Тогда между Валерией и Тарасом возникли сложности в общении. Главный герой почувствовал, что не чувствует достаточного сближения с участницей.
Он поинтересовался, сколько времени нужно Валерии, чтобы влюбиться. Девушка ответила, что для нее важно прежде всего понять, нравится ли она мужчине.
На свидании Тарас также извинился за нехватку времени, которое у них было. Он добавил, что его удивило, что на проекте девушки вынуждены бороться за одного мужчину.
Главным фактором, повлиявшим на решение о прощании, стало ощущение отсутствия сексуальной энергии между ними и определенная "стенка" в общении.
Также на решение повлияло платье Валерии с надписями из предыдущего выпуска - его "идеальность" смутила Холостяка. В результате Тарас решил попрощаться с Валерией до Церемонии роз.
"Я не могу расслабиться и вести себя привычно. Мне кажется, что мы по-разному смотрим на мир", - сказал он в итоге девушке.
Валерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)
Вас также может заинтересовать
- Валерия из "Холостяка" высказалась о внезапном вылете
- Экс-участница "Холостяка" развеяла главные мифы о шоу и рассказала, что ее поразило
- Надя из "Холостяка" раскрыла правду о скандалах на проекте.