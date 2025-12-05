ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Холостяка" рассказала, чего на самом деле ждала от Тараса Цымбалюка

Пятница 05 декабря 2025 11:05
UA EN RU
Звезда "Холостяка" рассказала, чего на самом деле ждала от Тараса Цымбалюка Валерия Жуковская и Тарас Цымбалюк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая участница шоу "Холостяк" Валерия Жуковская откровенно поделилась своими ожиданиями по поводу главного героя Тараса Цымбалюка.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Что Валерия сказала про Цымбалюка

Как известно, в начале знакомства актер делал ей множество комплиментов, и она действительно чувствовала себя одной из фавориток. Однако в дальнейшем ситуация изменилась - общение в формате групповых свиданий не позволяло установить более глубокий личный контакт.

"В формате групповых свиданий я раскрылась на свой максимум", - подчеркнула она.

Комментируя свое видеообращение, в котором она вспомнила о "мужских поступках", Валерия объяснила, что ожидала от Тараса приглашения на индивидуальное свидание. Это должно было стать для нее сигналом о взаимном интересе.

"Я ждала приглашения на индивидуальное свидание. На тот момент у меня возник вопрос: а нравлюсь ли я ему вообще как женщина? В конце обращения я намеренно сказала о взаимной заинтересованности, чтобы получить его стопроцентную реакцию", - отметила девушка.

Также она рассказала, что еще в начале проекта, когда Тарас пришел в дом и пригласил девушек собраться на встречу буквально за несколько секунд, она сознательно не проявила инициативу.

Этот момент, по словам Валерии, почему-то задел главного героя, хотя почему именно она не знает.

Звезда &quot;Холостяка&quot; рассказала, чего на самом деле ждала от Тараса ЦымбалюкаВалерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

Из-за чего Валерия покинула проект "Холостяк"

Девушка ушла в седьмом выпуске прямо во время свидания с Цымбалюком. Тогда между Валерией и Тарасом возникли сложности в общении. Главный герой почувствовал, что не чувствует достаточного сближения с участницей.

Он поинтересовался, сколько времени нужно Валерии, чтобы влюбиться. Девушка ответила, что для нее важно прежде всего понять, нравится ли она мужчине.

На свидании Тарас также извинился за нехватку времени, которое у них было. Он добавил, что его удивило, что на проекте девушки вынуждены бороться за одного мужчину.

Главным фактором, повлиявшим на решение о прощании, стало ощущение отсутствия сексуальной энергии между ними и определенная "стенка" в общении.

Также на решение повлияло платье Валерии с надписями из предыдущего выпуска - его "идеальность" смутила Холостяка. В результате Тарас решил попрощаться с Валерией до Церемонии роз.

"Я не могу расслабиться и вести себя привычно. Мне кажется, что мы по-разному смотрим на мир", - сказал он в итоге девушке.

Звезда &quot;Холостяка&quot; рассказала, чего на самом деле ждала от Тараса ЦымбалюкаВалерия Жуковская (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне