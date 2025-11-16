ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезды "Холостяка" назвали любимые духи: люкс, "ниша" и даже бюджетные

Воскресенье 16 ноября 2025 10:46
UA EN RU
Звезды "Холостяка" назвали любимые духи: люкс, "ниша" и даже бюджетные Виточка, Вика и Ира назвали любимые ароматы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Участницы нового сезона "Холостяка" рассказали, какие ароматы в их личном "топе". Цветочные и провокационные, "нишевые" и необычные, трендовые и сладкие - вкусы девушек очень разные.

Эксклюзивно для РБК-Украина Ира Пуха, Виточка Зварич и Вика Крылас поделились названиями любимых духов и объяснили, почему выбирают именно их.

Какие духи выбирает Вика

"Трудно выбрать, потому что у меня много духов, я обожаю каждый день выбирать новый", - призналась модель.

Но она все же определилась с тремя фаворитами:

  • Kilian Rolling in Love (сладкий, миндально-мускусный аромат о близости и нежности)
  • By Kilian Good Girl Gone Bad (фруктово-цветочный, яркий и с характером, о соблазне и энергии)
  • Memo Paris French Leather Eau de Parfum (кожаный, элегантный, с нотами лимона и розы, о французской сдержанности и стиле)

Звезды &quot;Холостяка&quot; назвали любимые духи: люкс, &quot;ниша&quot; и даже бюджетныеВика из "Холостяка" назвала любимые духи (фото: СТБ)

Какие ароматы выбирает Виточка

"Духам я не придаю особого значения и мой вкус на них довольно переменчив. Аромат, который дольше всего со мной: Pepe Jeans For Her от Pepe Jeans London. Аромат, который полюбился недавно: Amouage Guidance, созданный легендарным Квентином Бишем", - рассказала Зварич.

Парфюм Pepe Jeans For Her от Pepe Jeans London - сладкий, кремово-ванильный, с коктейльными нотами маршмеллоу и миндаля, он про игривость и женственность. А вот Amouage Guidance - пудрово-цветочный, теплый и густой, с персиковыми и древесными оттенками, он о глубокой нежности и роскошном присутствии

Звезды &quot;Холостяка&quot; назвали любимые духи: люкс, &quot;ниша&quot; и даже бюджетныеВиточка из "Холостяка" назвала любимые ароматы (фото предоставлено Зварич)

Какие духи выбирает Ира

Модель назвала два аромата:

  • Yves Saint Laurent Black Opium (сладкий кофе с ванилью, теплый и ночной аромат о смелости и магнетичности)
  • Gucci Flora Gorgeous Gardenia (легкий, ярко-цветочный, с нотами гардении и красной груши, о нежности, молодости и беззаботности)

"Я еще люблю мужские духи, которые идут как унисекс. Не вспомню названия, но я еще люблю очень сильно арабские духи, масляные. Они не такие дорогие, но они очень пахнут", - добавила она.

Звезды &quot;Холостяка&quot; назвали любимые духи: люкс, &quot;ниша&quot; и даже бюджетныеИра из "Холостяка" назвала любимые духи (фото: СТБ)

Также вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Красота Модные тренды Стиль жизни Звезды шоу-бизнеса
Новости
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт