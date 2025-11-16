Звезды "Холостяка" назвали любимые духи: люкс, "ниша" и даже бюджетные
Участницы нового сезона "Холостяка" рассказали, какие ароматы в их личном "топе". Цветочные и провокационные, "нишевые" и необычные, трендовые и сладкие - вкусы девушек очень разные.
Эксклюзивно для РБК-Украина Ира Пуха, Виточка Зварич и Вика Крылас поделились названиями любимых духов и объяснили, почему выбирают именно их.
Какие духи выбирает Вика
"Трудно выбрать, потому что у меня много духов, я обожаю каждый день выбирать новый", - призналась модель.
Но она все же определилась с тремя фаворитами:
- Kilian Rolling in Love (сладкий, миндально-мускусный аромат о близости и нежности)
- By Kilian Good Girl Gone Bad (фруктово-цветочный, яркий и с характером, о соблазне и энергии)
- Memo Paris French Leather Eau de Parfum (кожаный, элегантный, с нотами лимона и розы, о французской сдержанности и стиле)
Вика из "Холостяка" назвала любимые духи (фото: СТБ)
Какие ароматы выбирает Виточка
"Духам я не придаю особого значения и мой вкус на них довольно переменчив. Аромат, который дольше всего со мной: Pepe Jeans For Her от Pepe Jeans London. Аромат, который полюбился недавно: Amouage Guidance, созданный легендарным Квентином Бишем", - рассказала Зварич.
Парфюм Pepe Jeans For Her от Pepe Jeans London - сладкий, кремово-ванильный, с коктейльными нотами маршмеллоу и миндаля, он про игривость и женственность. А вот Amouage Guidance - пудрово-цветочный, теплый и густой, с персиковыми и древесными оттенками, он о глубокой нежности и роскошном присутствии
Виточка из "Холостяка" назвала любимые ароматы (фото предоставлено Зварич)
Какие духи выбирает Ира
Модель назвала два аромата:
- Yves Saint Laurent Black Opium (сладкий кофе с ванилью, теплый и ночной аромат о смелости и магнетичности)
- Gucci Flora Gorgeous Gardenia (легкий, ярко-цветочный, с нотами гардении и красной груши, о нежности, молодости и беззаботности)
"Я еще люблю мужские духи, которые идут как унисекс. Не вспомню названия, но я еще люблю очень сильно арабские духи, масляные. Они не такие дорогие, но они очень пахнут", - добавила она.
Ира из "Холостяка" назвала любимые духи (фото: СТБ)
