"Холостяк-14": как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участниц
Девятый выпуск "Холостяка-14" стал одним из самых эмоциональных в сезоне. Тарас Цымбалюк наконец встретился с родителями участниц, а перед этим его ждали откровенные индивидуальные свидания, которые открыли совершенно новые стороны девушек.
Кого главный герой отправил домой накануне недели знакомства со своими родителями - узнайте в материале на РБК-Украина.
Свидание Тараса с Ириной и знакомство с ее семьей
Девятый выпуск начался с того, что Тарас приехал в Хмельницкий на свидание с Ириной.
Девушка сразу повела его к своему месту силы - скамейке возле дерева и водоема, где она привыкла проводить время и восстанавливаться.
"Сегодня я захотела разделить это место с Тарасом", - пояснила она.
Свидание Тараса с Ириной (скриншот)
Пара долго разговаривала, обнималась, а потом взяла листы бумаги, чтобы написать пожелания и закопать их вместе с посаженным деревом.
Свидание Тараса с Ириной (скриншот)
После этого Ирина предложила Тарасу сыграть в теннис - свой любимый вид спорта.
"Человек решил себя показать в среде, которая его окрыляет", - сказал актер.
Свидание Тараса с Ириной (скриншот)
Они договорились играть "на желание": победил Тарас, и его пожеланием стал поцелуй.
Свидание Тараса с Ириной (скриншот)
Далее пара отправилась знакомиться с близкими Ирины. В ресторане их ждали мама и младший брат.
Ирина призналась, что хотела бы позвонить папе, но он живет на временно оккупированной территории, и это могло бы быть опасно.
Во время разговора стало заметно, что мама не до конца ориентируется в ходе проекта и участия дочери, что удивило Тараса.
Тарас познакомился с родными Ирины (скриншот)
Позже он пригласил маму Ирины на разговор тет-а-тет. Женщина сразу спросила, как он относится к тому, что они с Ирой живут в разных городах, и какие планы могут быть в случае ее победы.
Она также показала детские фотографии дочери.
"Мне обидно говорить об этом, но немного странным был разговор. Возможно, если бы не было камер - было бы иначе", - отметил актер.
Тарас познакомился с родными Ирины (скриншот)
Во время знакомства мама Ирины поделилась своими наблюдениями об отношениях дочери с Тарасом.
По ее словам, она заметила, что у Иры "горят глаза", и считает, что Тарасу девушка также небезразлична.
"Я хотела бы себе такого зятя", - призналась мама участницы во время разговора.
После того как мама и брат Ирины покинули ресторан, Тарас и сама участница остались наедине и обсудили, как для них прошел этот день.
Тарас познакомился с родными Ирины (скриншот)
Свидание с Надин: эксперименты с эмоциями и первая встреча с ее семьей
Свидание с Надин также состоялось в Хмельницком. Участница пригласила Тараса в заброшенное здание и предложила ему нестандартный способ высвободить эмоции - побить посуду.
Свидание с Надин (скриншот)
После этого пара перешла к более творческой части: они разрисовывали друг друга красками.
"Больше всего понравился постоянный фокус на тактильности друг друга. Я с Надин кайфую", - поделился Тарас.
Свидание с Надин (скриншот)
Впоследствии они вместе позировали для фотографа.
Свидание с Надин (скриншот)
После свидания Надин привела Тараса в ресторан, где их ждали ее родители. Встреча прошла тепло и непринужденно.
Знакомство с родителями Надин (скриншот)
Впоследствии мама пригласила Цымбалюка на отдельный разговор и призналась, что переживает за дочь.
Она также рассказала, что очень волновалась, когда Надин сообщила об участии в проекте.
"С мамой был интересный и взвешенный разговор", - отметил Тарас.
Знакомство с родителями Надин (скриншот)
Затем актер пообщался и с отцом Надин. Мужчина сразу спросил, как Тарас относится к тому, что его дочь очень эмоциональна.
Цымбалюк ответил, что это - часть ее характера, и его это не настораживает.
"Было слышно, что ему не безразлично прежде всего", - прокомментировал отец после разговора.
Знакомство с родителями Надин (скриншот)
Вечер для пары закончился объятиями и разговорами наедине.
Свидание с Надин (скриншот)
Свидание Тараса с Дашей в Днепре
Свидание с Дашей состоялось в Днепре, где пара встретилась на территории яхт-клуба.
"Мне хотелось Тарасу передать атмосферу этого города", - пояснила участница.
В начале встречи она вручила актеру приглашение на свадьбу, отметив, что хочет показать ему свою профессию вблизи, ведь она является владелицей свадебного агентства. Тарас был заметно удивлен таким поворотом.
Свидание Тараса с Дашей (скриншот)
Девушка привела его на локацию, которую подготовила заранее, и рассказывала о работе и сложностях организации праздников.
Впоследствии выяснилось, что свадьба - вымышленный элемент ее сценария, чтобы продемонстрировать, как в ее профессии иногда возникают форс-мажоры.
Свидание Тараса с Дашей (скриншот)
Перед поездкой знакомиться с семьей Даша приняла предложение Тараса станцевать вальс.
После танца актер признался, что его насторожили частые фразы девушки о том, что она "наконец-то дома".
Свидание Тараса с Дашей (скриншот)
По словам Тараса, он не почувствовал в этих словах места для себя.
Знакомство с родными состоялось в загородном доме. Дашу и Тараса встретили ее сестры и подруга, которые сразу предложили импровизированную проверку.
Они подготовили поднос с наливками: если Тарас не знал ответ на вопрос о Даше, ему приходилось пить.
Свидание Тараса с Дашей (скриншот)
После этого все перешли в дом, где за столом его ждали родители участницы.
Свидание Тараса с Дашей (скриншот)
Во время разговора отец Даши задавал Цымбалюку провокационные вопросы, а затем пригласил на беседу тет-а-тет.
Там мужчина обмолвился о мотивах дочери на проекте, заявив, что Даша пришла на "Холостяка", чтобы популяризировать свое свадебное агентство.
Общение Тараса с отцом Даши (скриншот)
Мама участницы также попросила о личном разговоре с главным героем, поэтому они отошли пообщаться наедине.
Во время беседы женщина поделилась своим видением того, почему ее дочь решила принять участие в проекте.
По ее словам, мотив был только один - найти любовь, ведь девушка давно мечтает о партнере по жизни.
Общение Тараса с мамой Даши (скриншот)
После завершения встречи Тарас признался, что чувствовал себя некомфортно в атмосфере семьи участницы.
Экстремальное свидание с Настей и знакомство с ее семьей
Тарас и Настя встретились на картинге, чтобы разнообразить их предыдущие, более романтические свидания.
Однако актер отметил, что во время такого формата трудно вести глубокий разговор.
"Мы практически не коммуницировали", - сказал он после заездов.
Свидание Тараса с Настей (скриншот)
Далее Настя пригласила актера на знакомство со своими близкими.
Сначала они встретились с лучшей подругой участницы, которая сразу начала задавать провокационные вопросы, в частности о том, как быстро пара планирует съехаться в случае победы Насти.
Свидание Тараса с Настей (скриншот)
Впоследствии к встрече присоединились родители. Отец предложил слепить вареники - их семейную традицию, возникшую после смерти бабушки.
Знакомство с семьей Насти (скриншот)
Сначала он позвал дочь помочь ему и поговорить наедине. В это время мама и подруга продолжили разговор с Тарасом, интересуясь его мнением о Насте и планами на будущее.
Знакомство с семьей Насти (скриншот)
Позже отец пригласил главного героя на кухню. Он признался, что сильно переживает за дочь из-за ее сложного опыта предыдущих отношений.
Цимбалюк, в свою очередь, спросил у него совета - что нужно мужчине, который будет рядом с Анастасией. Отец ответил просто: надо ее любить.
Знакомство с семьей Насти (скриншот)
К знакомству присоединилась и крестная мама Насти, которая также поговорила с главным героем.
После приготовления и угощения варениками Тарас вернулся к разговору с мамой участницы, который ранее пришлось прервать.
Знаймство с семьей Насти (скриншот)
Завершили вечер Настя и Тарас наедине, в более интимной атмосфере, общаясь без свидетелей.
"Между нами есть химия", - подытожил Цимбалюк.
Свидание Тараса с Настей (скриншот)
Церемония роз
На церемонии роз на столе лежали только две розы, и участницы сразу поняли, что в этот вечер проект покинут две девушки.
Церемония роз (скриншот)
Однако решение Тараса оказалось другим, чем они ожидали.
Цимбалюк позвал Дашу на разговор и объяснил, что во время знакомства с ее отцом услышал фразу о возможном пиаре свадебного агентства из-за участия в шоу.
"Мне это было неприятно, но я почувствовал логический финиш. Теперь понимаю, почему мы с Дашей не можем понять, почему нет градации", - сказал актер.
По словам Цымбалюка, он не увидел в Даше настоящего запроса на любовь, поэтому решил попрощаться с ней.
Тарас отправил Дашу домой (скриншот)
Розу Тарас сначала не вручил и Ирине. Перед объявлением своего решения он подарил ей кольцо, подчеркнув значимость их связи.
"Ты классная, и мне с тобой очень хорошо. Меня к тебе тянет", - сказал он.
После этого Тарас проводил Ирину к автомобилю, где ее ждала роза, и сообщил, что хочет, чтобы именно она первой познакомилась с его родителями.
В итоге в проекте остались:
- Ирина Пономаренко
- Настя Половинкина
- Надин Головчук
Вас может заинтересовать:
- Валерия из "Холостяка" вспомнила последний разговор с Цимбалюком
- Экс-участница "Холостяка" развеяла главные мифы шоу
- Валерия Жуковская назвала своих фавориток для Цымбалюка