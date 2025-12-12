ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Холостяк-14": как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участниц

Пятница 12 декабря 2025 23:21
UA EN RU
"Холостяк-14": как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участниц Как прошел 9 выпуск "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Иванна Пашкевич

Девятый выпуск "Холостяка-14" стал одним из самых эмоциональных в сезоне. Тарас Цымбалюк наконец встретился с родителями участниц, а перед этим его ждали откровенные индивидуальные свидания, которые открыли совершенно новые стороны девушек.

Кого главный герой отправил домой накануне недели знакомства со своими родителями - узнайте в материале на РБК-Украина.

Свидание Тараса с Ириной и знакомство с ее семьей

Девятый выпуск начался с того, что Тарас приехал в Хмельницкий на свидание с Ириной.

Девушка сразу повела его к своему месту силы - скамейке возле дерева и водоема, где она привыкла проводить время и восстанавливаться.

"Сегодня я захотела разделить это место с Тарасом", - пояснила она.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Ириной (скриншот)

Пара долго разговаривала, обнималась, а потом взяла листы бумаги, чтобы написать пожелания и закопать их вместе с посаженным деревом.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Ириной (скриншот)

После этого Ирина предложила Тарасу сыграть в теннис - свой любимый вид спорта.

"Человек решил себя показать в среде, которая его окрыляет", - сказал актер.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Ириной (скриншот)

Они договорились играть "на желание": победил Тарас, и его пожеланием стал поцелуй.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Ириной (скриншот)

Далее пара отправилась знакомиться с близкими Ирины. В ресторане их ждали мама и младший брат.

Ирина призналась, что хотела бы позвонить папе, но он живет на временно оккупированной территории, и это могло бы быть опасно.

Во время разговора стало заметно, что мама не до конца ориентируется в ходе проекта и участия дочери, что удивило Тараса.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницТарас познакомился с родными Ирины (скриншот)

Позже он пригласил маму Ирины на разговор тет-а-тет. Женщина сразу спросила, как он относится к тому, что они с Ирой живут в разных городах, и какие планы могут быть в случае ее победы.

Она также показала детские фотографии дочери.

"Мне обидно говорить об этом, но немного странным был разговор. Возможно, если бы не было камер - было бы иначе", - отметил актер.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницТарас познакомился с родными Ирины (скриншот)

Во время знакомства мама Ирины поделилась своими наблюдениями об отношениях дочери с Тарасом.

По ее словам, она заметила, что у Иры "горят глаза", и считает, что Тарасу девушка также небезразлична.

"Я хотела бы себе такого зятя", - призналась мама участницы во время разговора.

После того как мама и брат Ирины покинули ресторан, Тарас и сама участница остались наедине и обсудили, как для них прошел этот день.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницТарас познакомился с родными Ирины (скриншот)

Свидание с Надин: эксперименты с эмоциями и первая встреча с ее семьей

Свидание с Надин также состоялось в Хмельницком. Участница пригласила Тараса в заброшенное здание и предложила ему нестандартный способ высвободить эмоции - побить посуду.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание с Надин (скриншот)

После этого пара перешла к более творческой части: они разрисовывали друг друга красками.

"Больше всего понравился постоянный фокус на тактильности друг друга. Я с Надин кайфую", - поделился Тарас.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание с Надин (скриншот)

Впоследствии они вместе позировали для фотографа.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание с Надин (скриншот)

После свидания Надин привела Тараса в ресторан, где их ждали ее родители. Встреча прошла тепло и непринужденно.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЗнакомство с родителями Надин (скриншот)

Впоследствии мама пригласила Цымбалюка на отдельный разговор и призналась, что переживает за дочь.

Она также рассказала, что очень волновалась, когда Надин сообщила об участии в проекте.

"С мамой был интересный и взвешенный разговор", - отметил Тарас.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЗнакомство с родителями Надин (скриншот)

Затем актер пообщался и с отцом Надин. Мужчина сразу спросил, как Тарас относится к тому, что его дочь очень эмоциональна.

Цымбалюк ответил, что это - часть ее характера, и его это не настораживает.

"Было слышно, что ему не безразлично прежде всего", - прокомментировал отец после разговора.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЗнакомство с родителями Надин (скриншот)

Вечер для пары закончился объятиями и разговорами наедине.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание с Надин (скриншот)

Свидание Тараса с Дашей в Днепре

Свидание с Дашей состоялось в Днепре, где пара встретилась на территории яхт-клуба.

"Мне хотелось Тарасу передать атмосферу этого города", - пояснила участница.

В начале встречи она вручила актеру приглашение на свадьбу, отметив, что хочет показать ему свою профессию вблизи, ведь она является владелицей свадебного агентства. Тарас был заметно удивлен таким поворотом.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Дашей (скриншот)

Девушка привела его на локацию, которую подготовила заранее, и рассказывала о работе и сложностях организации праздников.

Впоследствии выяснилось, что свадьба - вымышленный элемент ее сценария, чтобы продемонстрировать, как в ее профессии иногда возникают форс-мажоры.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Дашей (скриншот)

Перед поездкой знакомиться с семьей Даша приняла предложение Тараса станцевать вальс.

После танца актер признался, что его насторожили частые фразы девушки о том, что она "наконец-то дома".

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Дашей (скриншот)

По словам Тараса, он не почувствовал в этих словах места для себя.

Знакомство с родными состоялось в загородном доме. Дашу и Тараса встретили ее сестры и подруга, которые сразу предложили импровизированную проверку.

Они подготовили поднос с наливками: если Тарас не знал ответ на вопрос о Даше, ему приходилось пить.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Дашей (скриншот)

После этого все перешли в дом, где за столом его ждали родители участницы.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Дашей (скриншот)

Во время разговора отец Даши задавал Цымбалюку провокационные вопросы, а затем пригласил на беседу тет-а-тет.

Там мужчина обмолвился о мотивах дочери на проекте, заявив, что Даша пришла на "Холостяка", чтобы популяризировать свое свадебное агентство.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницОбщение Тараса с отцом Даши (скриншот)

Мама участницы также попросила о личном разговоре с главным героем, поэтому они отошли пообщаться наедине.

Во время беседы женщина поделилась своим видением того, почему ее дочь решила принять участие в проекте.

По ее словам, мотив был только один - найти любовь, ведь девушка давно мечтает о партнере по жизни.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницОбщение Тараса с мамой Даши (скриншот)

После завершения встречи Тарас признался, что чувствовал себя некомфортно в атмосфере семьи участницы.

Экстремальное свидание с Настей и знакомство с ее семьей

Тарас и Настя встретились на картинге, чтобы разнообразить их предыдущие, более романтические свидания.

Однако актер отметил, что во время такого формата трудно вести глубокий разговор.

"Мы практически не коммуницировали", - сказал он после заездов.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Настей (скриншот)

Далее Настя пригласила актера на знакомство со своими близкими.

Сначала они встретились с лучшей подругой участницы, которая сразу начала задавать провокационные вопросы, в частности о том, как быстро пара планирует съехаться в случае победы Насти.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Настей (скриншот)

Впоследствии к встрече присоединились родители. Отец предложил слепить вареники - их семейную традицию, возникшую после смерти бабушки.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЗнакомство с семьей Насти (скриншот)

Сначала он позвал дочь помочь ему и поговорить наедине. В это время мама и подруга продолжили разговор с Тарасом, интересуясь его мнением о Насте и планами на будущее.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЗнакомство с семьей Насти (скриншот)

Позже отец пригласил главного героя на кухню. Он признался, что сильно переживает за дочь из-за ее сложного опыта предыдущих отношений.

Цимбалюк, в свою очередь, спросил у него совета - что нужно мужчине, который будет рядом с Анастасией. Отец ответил просто: надо ее любить.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЗнакомство с семьей Насти (скриншот)

К знакомству присоединилась и крестная мама Насти, которая также поговорила с главным героем.

После приготовления и угощения варениками Тарас вернулся к разговору с мамой участницы, который ранее пришлось прервать.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЗнаймство с семьей Насти (скриншот)

Завершили вечер Настя и Тарас наедине, в более интимной атмосфере, общаясь без свидетелей.

"Между нами есть химия", - подытожил Цимбалюк.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницСвидание Тараса с Настей (скриншот)

Церемония роз

На церемонии роз на столе лежали только две розы, и участницы сразу поняли, что в этот вечер проект покинут две девушки.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницЦеремония роз (скриншот)

Однако решение Тараса оказалось другим, чем они ожидали.

Цимбалюк позвал Дашу на разговор и объяснил, что во время знакомства с ее отцом услышал фразу о возможном пиаре свадебного агентства из-за участия в шоу.

"Мне это было неприятно, но я почувствовал логический финиш. Теперь понимаю, почему мы с Дашей не можем понять, почему нет градации", - сказал актер.

По словам Цымбалюка, он не увидел в Даше настоящего запроса на любовь, поэтому решил попрощаться с ней.

&quot;Холостяк-14&quot;: как прошел 9 выпуск, в котором Цымбалюк познакомился с родителями участницТарас отправил Дашу домой (скриншот)

Розу Тарас сначала не вручил и Ирине. Перед объявлением своего решения он подарил ей кольцо, подчеркнув значимость их связи.

"Ты классная, и мне с тобой очень хорошо. Меня к тебе тянет", - сказал он.

После этого Тарас проводил Ирину к автомобилю, где ее ждала роза, и сообщил, что хочет, чтобы именно она первой познакомилась с его родителями.

В итоге в проекте остались:

  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Надин Головчук

