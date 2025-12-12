"Холостяк-14": як минув 9 випуск, в якому Цимбалюк познайомився з батьками учасниць

Дев’ятий випуск "Холостяка-14" став одним із найемоційніших у сезоні. Тарас Цимбалюк нарешті зустрівся з батьками учасниць, а перед цим на нього чекали відверті індивідуальні побачення, які відкрили зовсім нові сторони дівчат.

Кого головний герой відправив додому напередодні тижня знайомства зі своїми батьками - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Побачення Тараса з Іриною та знайомство з її родиною

Дев’ятий випуск розпочався з того, що Тарас приїхав до Хмельницького на побачення з Іриною.

Дівчина одразу повела його до свого місця сили - лавки біля дерева та водойми, де вона звикла проводити час і відновлюватися.

"Сьогодні я захотіла розділити це місце з Тарасом", - пояснила вона.

Побачення Тараса з Іриною (скріншот)

Пара довго розмовляла, обіймалася, а потім взяла аркуші паперу, щоб написати побажання й закопати їх разом із посадженим деревом.

Побачення Тараса з Іриною (скріншот)

Після цього Ірина запропонувала Тарасу зіграти у теніс - свій улюблений вид спорту.

"Людина вирішила себе показати у середовищі, яке її окриляє", - сказав актор.

Побачення Тараса з Іриною (скріншот)

Вони домовилися грати "на бажання": переміг Тарас, і його побажанням став поцілунок.

Побачення Тараса з Іриною (скріншот)

Далі пара вирушила знайомитися з близькими Ірини. У ресторані на них чекали мама та молодший брат.

Ірина зізналася, що хотіла б подзвонити татові, але він мешкає на тимчасово окупованій території, і це могло б бути небезпечно.

Під час розмови стало помітно, що мама не до кінця орієнтується у перебігу проєкту та участі доньки, що здивувало Тараса.

Тарас познайомився з рідними Ірини (скріншот)

Пізніше він запросив маму Ірини на розмову тет-а-тет. Жінка одразу запитала, як він ставиться до того, що вони з Ірою живуть у різних містах, і які плани можуть бути у разі її перемоги.

Вона також показала дитячі фотографії доньки.

"Мені прикро говорити про це, але трохи дивною була розмова. Можливо, якби не було камер - було б інакше", - зазначив актор.

Тарас познайомився з рідними Ірини (скріншот)

Під час знайомства мама Ірини поділилася своїми спостереженнями про стосунки доньки з Тарасом.

За її словами, вона помітила, що у Іри "горять очі", і вважає, що Тарасу дівчина також небайдужа.

"Я хотіла б собі такого зятя", - зізналася мама учасниці під час розмови.

Після того як мама та брат Ірини залишили ресторан, Тарас і сама учасниця лишилися наодинці й обговорили, як для них минув цей день.

Тарас познайомився з рідними Ірини (скріншот)

Побачення з Надін: експерименти з емоціями та перша зустріч з її родиною

Побачення з Надін також відбулося у Хмельницькому. Учасниця запросила Тараса до закинутої будівлі та запропонувала йому нестандартний спосіб вивільнити емоції - побити посуд.

Побачення з Надін (скріншот)

Після цього пара перейшла до більш творчої частини: вони розмальовували одне одного фарбами.

"Найбільше сподобався постійний фокус на тактильності один одного. Я з Надін кайфую", - поділився Тарас.

Побачення з Надін (скріншот)

Згодом вони разом позували для фотографа.

Побачення з Надін (скріншот)

Після побачення Надін привела Тараса до ресторану, де на них чекали її батьки. Зустріч пройшла тепло й невимушено.

Знайомство з батьками Надін (скріншот)

Згодом мама запросила Цимбалюка на окрему розмову та зізналася, що переживає за доньку.

Вона також розповіла, що дуже хвилювалася, коли Надін повідомила про участь у проєкті.

"З мамою була цікава і виважена розмова", - відзначив Тарас.

Знайомство з батьками Надін (скріншот)

Потім актор поспілкувався і з батьком Надін. Чоловік одразу запитав, як Тарас ставиться до того, що його донька дуже емоційна.

Цимбалюк відповів, що це - частина її характеру, і його це не насторожує.

"Було чути, що йому не байдуже перш за все", - прокоментував батько після розмови.

Знайомство з батьками Надін (скріншот)

Вечір для пари закінчився обіймами і розмовами наодинці.

Побачення з Надін (скріншот)

Побачення Тараса з Дашею у Дніпрі

Побачення з Дашею відбулося у Дніпрі, де пара зустрілася на території яхт-клубу.

"Мені хотілось Тарасу передати атмосферу цього міста", - пояснила учасниця.

На початку зустрічі вона вручила актору запрошення на весілля, зазначивши, що хоче показати йому свою професію зблизька, адже вона є власницею весільного агентства. Тарас був помітно здивований таким поворотом.

Побачення Тараса з Дашою (скріншот)

Дівчина привела його на локацію, яку підготувала заздалегідь, і розповідала про роботу та складнощі організації свят.

Згодом з’ясувалося, що весілля - вигаданий елемент її сценарію, щоб продемонструвати, як у її професії інколи виникають форс-мажори.

Побачення Тараса з Дашою (скріншот)

Перед поїздкою знайомитися з родиною Даша прийняла пропозицію Тараса станцювати вальс.

Після танцю актор зізнався, що його насторожили часті фрази дівчини про те, що вона "нарешті вдома".

Побачення Тараса з Дашою (скріншот)

За словами Тараса, він не відчув у цих словах місця для себе.

Знайомство з рідними відбулося у заміському будинку. Дашу та Тараса зустріли її сестри та подруга, які одразу запропонували імпровізовану перевірку.

Вони підготували піднос із наливками: якщо Тарас не знав відповідь на запитання про Дашу, йому доводилося пити.

Побачення Тараса з Дашою (скріншот)

Після цього всі перейшли до дому, де за столом на нього чекали батьки учасниці.

Побачення Тараса з Дашою (скріншот)

Під час розмови батько Даші ставив Цимбалюку провокативні запитання, а згодом запросив на бесіду тет-а-тет.

Там чоловік обмовився про мотиви доньки на проєкті, заявивши, що Даша прийшла на "Холостяка", щоб популяризувати своє весільне агентство.

Спілкування Тараса з батьком Даші (скріншот)

Мама учасниці також попросила про особисту розмову з головним героєм, тож вони відійшли поспілкуватися наодинці.

Під час бесіди жінка поділилася своїм баченням того, чому її донька вирішила взяти участь у проєкті.

За її словами, мотив був лише один - знайти кохання, адже дівчина давно мріє про партнера по життю.

Спілкування Тараса з мамою Даші (скріншот)

Після завершення зустрічі Тарас зізнався, що почувався некомфортно в атмосфері родини учасниці.

Екстремальне побачення з Настею та знайомство з її родиною

Тарас і Настя зустрілися на картингу, щоб урізноманітнити їхні попередні, більш романтичні побачення.

Проте актор зауважив, що під час такого формату важко вести глибоку розмову.

"Ми практично не комунікували", - сказав він після заїздів.

Побачення Тараса з Настею (скріншот)

Далі Настя запросила актора на знайомство зі своїми близькими.

Спершу вони зустрілися з найкращою подругою учасниці, яка одразу почала ставити провокативні запитання, зокрема про те, як швидко пара планує з’їхатися у разі перемоги Насті.

Побачення Тараса з Настею (скріншот)

Згодом до зустрічі долучилися батьки. Батько запропонував зліпити вареники - їхню сімейну традицію, що виникла після смерті бабусі.

Знайомство з родиною Насті (скріншот)

Спочатку він покликав доньку допомогти йому та поговорити наодинці. У цей час мама та подруга продовжили розмову з Тарасом, цікавлячись його думкою про Настю та планами на майбутнє.

Знайомство з родиною Насті (скріншот)

Пізніше батько запросив головного героя до кухні. Він зізнався, що сильно переживає за доньку через її складний досвід попередніх стосунків.

Цимбалюк, своєю чергою, запитав у нього поради - що потрібно чоловікові, який буде поруч з Анастасією. Батько відповів просто: треба її любити.

Знайомство з родиною Насті (скріншот)

До знайомства долучилася й хресна мама Насті, яка також поговорила з головним героєм.

Після приготування й частування варениками Тарас повернувся до розмови з мамою учасниці, яку раніше довелося перервати.

Знаймство з родиною Насті (скріншот)

Завершили вечір Настя і Тарас наодинці, у більш інтимній атмосфері, спілкуючись без свідків.

"Між нами є хімія", - підсумував Цимбалюк.

Побачення Тараса з Настею (скріншот)

Церемонія троянд

На церемонії троянд на столі лежали лише дві троянди, і учасниці одразу зрозуміли, що цього вечора проєкт покинуть двоє дівчат.

Церемонія троянд (скріншот)

Проте рішення Тараса виявилося іншим, ніж вони очікували.

Цимбалюк покликав Дашу на розмову та пояснив, що під час знайомства з її батьком почув фразу про можливий піар весільного агентства через участь у шоу.

"Мені це було неприємно, але я відчув логічний фініш. Тепер розумію, чому ми з Дашею не можемо збагнути, чому немає градації", - сказав актор.

За словами Цимбалюка, він не побачив у Даші справжнього запиту на кохання, тому вирішив попрощатися з нею.

Тарас відправив Дашу додому (скріншот)

Троянду Тарас спочатку не вручив також і Ірині. Перед оголошенням свого рішення він подарував їй каблучку, підкресливши значущість їхнього зв’язку.

"Ти кайфова, і мені з тобою дуже добре. Мене до тебе тягне", - сказав він.

Після цього Тарас провів Ірину до автомобіля, де на неї чекала троянда, і повідомив, що хоче, аби саме вона першою познайомилася з його батьками.

Зрештою у проєкті залишилися: