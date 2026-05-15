ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Хоккейная элита ждет Украину: стартует ЧМ-2026, где определятся будущие соперники "сине-желтых"

12:33 15.05.2026 Пт
3 мин
Все, что нужно знать о турнире в Топ-дивизионе
aimg Андрей Костенко
Хоккейная элита ждет Украину: стартует ЧМ-2026, где определятся будущие соперники "сине-желтых" США и Швейцария в финале прошлогоднего первенства (фото: iihf.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 15 мая, в Швейцарии начинается 89-й чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. 16 сильнейших сборных планеты на аренах Цюриха и Фрибурга будут выяснять, кто достоин "золота" и других наград. Для украинских болельщиков турнир имеет особый подтекст. Это последний мировой форум перед долгожданным возвращением сборной Украины в когорту лучших.

О формате турнира, звездных участниках и ожиданиях от первенства - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Украинский хоккейный гранд может покинуть пределы страны: "Сокол" нацелился на зарубежную лигу

Формат и участники

Структура турнира остается неизменной уже на протяжении многих лет. 16 команд разделены на две группы, в каждой - по восемь сборных, которые проведут круговой турнир.

  • Группа A: США, Швейцария, Финляндия, Германия, Латвия, Австрия, Венгрия, Великобритания.
  • Группа B: Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения, Италия.

В четвертьфинал попадут по четыре лучшие команды из каждой группы. Худшие команды каждой восьмерки автоматически понижаются в классе.

Хоккейная элита ждет Украину: стартует ЧМ-2026, где определятся будущие соперники &quot;сине-желтых&quot;

Главные интриги в группах

Группа А (Цюрих): Здесь будут господствовать действующие олимпийские чемпионы и победители прошлогоднего ЧМ - США. Однако швейцарские болельщики ждут чуда от своей сборной. Швейцария, несмотря на внезапную смену тренера перед стартом, выставила сверхмощный состав со звездами НХЛ (Йози, Гишир, Майер).

Группа В (Фрибург): Канада привезла легендарного Сидни Кросби, который в 38 лет попытается взять свое второе золото ЧМ. Впрочем, капитанскую повязку отдали 19-летнему Маклину Селебрини - будущему первому номеру драфта НХЛ.

Звезды чемпионата

Нынешний турнир лишен многих лидеров, которые восстанавливаются после изнурительного сезона, но громких имен хватает.

Канада: Сидни Кросби и Джон Таварес - опыт, который должен вести за собой молодежь.

США: Мэттью Ткачак - главный провокатор и лидер атак "звездно-полосатых".

Финляндия: Александр Барков вернулся в состав Суоми через 10 лет, чтобы реабилитировать команду за прошлые неудачи.

Швейцария: Роман Йози - один из лучших защитников мира попытается сделать свою сборную чемпионом дома.

Интерес Украины

Нынешний турнир в Швейцарии станет финальной точкой в 20-летнем ожидании украинского хоккея. Пока в Цюрихе и Фрибурге будут определять двух неудачников, которые вылетят в Дивизион 1А, сборная Украины уже готовится занять место одного из них.

Уже через год в Германии "сине-желтые" впервые с 2007 года сыграют в Топ-дивизионе. Именно поэтому к нынешним баталиям приковано особое внимание - мы присматриваемся к будущим соперникам, с которыми придется скрестить клюшки в 2027-м.

Хоккейная элита ждет Украину: стартует ЧМ-2026, где определятся будущие соперники &quot;сине-желтых&quot;

Где смотреть матчи

В Украине за хоккейными баталиями можно будет следить на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покажет 27 матчей группового этапа, а также все ключевые поединки стадии плей-офф.

Групповые турниры продлятся с 15 по 26 мая. Плей-офф стартует 28 числа. А финал состоится 31 мая в Цюрихе.

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хоккей Чемпионат мира по хоккею
Новости
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата